Ключевые моменты:

Болгария включит украинский язык в школьные программы как иностранный.

Обсуждены общие проекты: элементы украинского образования, академические обмены, учебники и исторические материалы.

Подписан протокол по Болградской гимназии в Одесской области.

Планируют украинскую школу в Болгарии по болградской модели для сохранения идентичности.

Украина и Болгария договорились об образовательном прорыве

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Болгария намерена ввести украинский язык как иностранный в школьных программах и внести его в официальный список таких дисциплин. Эта инициатива была согласована во время межправительственных переговоров между Украиной и Болгарией.

Следует отметить, что участники переговоров обсудили усиление украинской составляющей в болгарском образовании. Ключевые направления включают не только курсы украинского языка, но и внедрение украинских элементов в школьные программы, углубление связей между вузами и научными центрами. Кроме этого, планируется совместное создание учебников и исторических пособий для объективного представления прошлого обоих народов.

По результатам подписали протокол между министерствами образования по Болградской гимназии имени Георгия Раковского в Одесской области. Он предполагает расширение международных связей школы, привлечение учащихся и педагогов к совместным инициативам и обеспечение доступа к актуальным методическим ресурсам.

Дополнительно рассматривается идея открытия в Болгарии украинской школы по образцу болградской, чтобы поддерживать культурную идентичность украинских детей за пределами страны.

