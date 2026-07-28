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Автомобиль взорвался вечером на проспекте Небесной Сотни возле жилмассива «Радужный».

По предварительным данным, погиб один человек.

Причины взрыва официально не озвучены, на месте работают экстренные службы.

Вечером 28 июля на проспекте Небесной Сотни в районе жилмассива «Радужный» в Одессе взорвался легковой автомобиль.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным издания «Думская», расследованием происшествия занимается Служба безопасности Украины. В социальных сетях уже высказываются предположения, что произошедшее может быть связано с терактом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что это уже второй подобный случай в Одессе за день. Утром 28 июля во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия взорвался кроссовер. По данным полиции, 49-летний водитель получил ранения после того, как завел автомобиль и начал движение – в этот момент произошел взрыв.

Официальной информации от полиции и других правоохранительных органов о причинах вечернего взрыва на момент публикации не поступало.

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