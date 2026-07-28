Ключевые моменты:
- Автомобиль взорвался вечером на проспекте Небесной Сотни возле жилмассива «Радужный».
- По предварительным данным, погиб один человек.
- Причины взрыва официально не озвучены, на месте работают экстренные службы.
Вечером 28 июля на проспекте Небесной Сотни в районе жилмассива «Радужный» в Одессе взорвался легковой автомобиль.
По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
По данным издания «Думская», расследованием происшествия занимается Служба безопасности Украины. В социальных сетях уже высказываются предположения, что произошедшее может быть связано с терактом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Отметим, что это уже второй подобный случай в Одессе за день. Утром 28 июля во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия взорвался кроссовер. По данным полиции, 49-летний водитель получил ранения после того, как завел автомобиль и начал движение – в этот момент произошел взрыв.
Официальной информации от полиции и других правоохранительных органов о причинах вечернего взрыва на момент публикации не поступало.
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