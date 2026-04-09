Аварийное отключение света в Одессе 9 апреля

По информации компании ДТЭК Одесские электросети, авария произошла в 12:48. В результате часть потребителей в Приморском районе осталась без электроэнергии.

В компании сообщили, что аварийные бригады уже работают на месте. Их задача — максимально быстро устранить неисправность и восстановить подачу электричества всем клиентам.

Ранее утром энергетики предупреждали о применении стабилизационных графиков отключений. Однако позже ситуация изменилась — город вернулся к экстренным отключениям вне графика.

Основная причина — резкое похолодание, из-за которого жители значительно увеличили потребление электроэнергии. При этом часть энергетической инфраструктуры остается поврежденной после предыдущих атак и не способна выдерживать текущую нагрузку.

Энергетики подчеркивают, что непрогнозируемые отключения — вынужденная мера. Как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, Одесса снова перейдет на плановые графики отключений.

Напомним, вечером среды, 8 апреля, российский беспилотник нанес удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Серьезные повреждения получило оборудование компании ДТЭК.