Ключевые моменты:
- Два бювета в Одессе закроют с 12:00 2 июня до утра 6 июня.
- Временно не будут работать комплексы на Дальницкой и проспекте Леси Украинки.
- Причина остановки — техническое обслуживание и дезинфекция.
Какие бюветы закроют в Одессе
Как сообщили в администрации КП «Сервисный центр», временно прекращают работу два бюветных комплекса. На объектах будут проводить плановое техническое обслуживание и дезинфекцию оборудования.
Набрать воду нельзя будет по адресам:
— улица Дальницкая, 25;
— проспект Леси Украинки, 33.
Ограничения начнут действовать с 12:00 2 июня и продлятся до 08:00 6 июня 2026 года.
После завершения работ бюветы должны возобновить работу в обычном режиме.
напомним, сейчас в Одессе работают 17 бюветных комплексов. Они получают воду из скважин глубиной от 80 до 120 метров. Все бюветы обслуживает коммунальное предприятие «Сервисный центр», а вода для жителей остается бесплатной.
