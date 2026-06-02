Два бювета в Одессе закроют с 12:00 2 июня до утра 6 июня.

Временно не будут работать комплексы на Дальницкой и проспекте Леси Украинки.

Причина остановки — техническое обслуживание и дезинфекция.

Какие бюветы закроют в Одессе

Как сообщили в администрации КП «Сервисный центр», временно прекращают работу два бюветных комплекса. На объектах будут проводить плановое техническое обслуживание и дезинфекцию оборудования.

Набрать воду нельзя будет по адресам:

— улица Дальницкая, 25;

— проспект Леси Украинки, 33.

Ограничения начнут действовать с 12:00 2 июня и продлятся до 08:00 6 июня 2026 года.

После завершения работ бюветы должны возобновить работу в обычном режиме.

напомним, сейчас в Одессе работают 17 бюветных комплексов. Они получают воду из скважин глубиной от 80 до 120 метров. Все бюветы обслуживает коммунальное предприятие «Сервисный центр», а вода для жителей остается бесплатной.

