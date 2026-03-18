И сегодня мы заглянем в настоящую одесскую коммунальную квартиру, где пропажа обычного чайника превращается в целое расследование – с подозреваемыми, алиби и, конечно, фирменными шутками.
– Я не поняла! Хто спионЭрил мой чайник. Тока шо тут стоял. Фима – это явно ты.
– Чо это сразу я?
– Не «чо», а «шо»! Потому что ты, слегка, ущербный. ТИбя жизнь обидела.
– Софа Марковна, не надо о грустном.
– Де мой чайник?
– А чем вы докажите, шо он ваш? Не надо было всем чайники одинаковые покупать.
– Это Циперович виноват. У него на складе хозтоваров только такие чайники случились.
– Надо подписать, шобы не путаться.
– Я на свой привязала бантик… розовый.
– Ты лучше на Моню своего привяжи бантик… на одно место. Шобы вся улица знала, шо место занято.
– Это вам на язык нужен бантик… с булавкой.
– Дамы не ссоритесь. Вот он, ваш чайник стоит, на подоконнике. С бантиком.
– Это не мой. Мой с розовым бантиком, а этот с зеленым.
– Тогда это Изольда перепутала, у нее дальтонизм.
– Вот не надо хорошую женщину подозревать во всяких глупостях.
– Дальтонизм – не глупость, это болезнь.
– Тем более, не надо всякие болезни налево-направо рассказывать. Может это секретный секрет.
– Софа, вам чайник зачем?
– В смысле «зачем?».
– В смысле сейчас.
– А. Ну чай попить.
– Налейте с моего. Мой только кипел.
– Спасибо. Вот все соседи, вроде бы, порядочные люди, а чайник стырили.
– Та не стырили. Просто, случайно, прихватили. Вернут вам ваш чайник.
– Чайник-то вернут, а осадок останется.
– Нужно подписать. Или печать поставить.
– Фима, вы со своими печатями задолбали. Как открыли артель по производству печатей, так и суете их по всякому поводу.
– Софа, вам чайчик с лимончиком или с коньячком… плеснуть?
– Мне и того и другого… И можно без хлеба.
– Дамы, Циперовичу на склад пришли хорошие касрУли. Брать будем.
– Брать будем, только сразу подписывать пофамильно.
– Лучше поквартирно, так краски меньше уйдет.
Марина ГАРНИК