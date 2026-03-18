И сегодня мы заглянем в настоящую одесскую коммунальную квартиру, где пропажа обычного чайника превращается в целое расследование – с подозреваемыми, алиби и, конечно, фирменными шутками.

– Я не поняла! Хто спионЭрил мой чайник. Тока шо тут стоял. Фима – это явно ты.

– Чо это сразу я?

– Не «чо», а «шо»! Потому что ты, слегка, ущербный. ТИбя жизнь обидела.

– Софа Марковна, не надо о грустном.

– Де мой чайник?

– А чем вы докажите, шо он ваш? Не надо было всем чайники одинаковые покупать.

– Это Циперович виноват. У него на складе хозтоваров только такие чайники случились.

– Надо подписать, шобы не путаться.

– Я на свой привязала бантик… розовый.

– Ты лучше на Моню своего привяжи бантик… на одно место. Шобы вся улица знала, шо место занято.

– Это вам на язык нужен бантик… с булавкой.

– Дамы не ссоритесь. Вот он, ваш чайник стоит, на подоконнике. С бантиком.

– Это не мой. Мой с розовым бантиком, а этот с зеленым.

– Тогда это Изольда перепутала, у нее дальтонизм.

– Вот не надо хорошую женщину подозревать во всяких глупостях.

– Дальтонизм – не глупость, это болезнь.

– Тем более, не надо всякие болезни налево-направо рассказывать. Может это секретный секрет.

– Софа, вам чайник зачем?

– В смысле «зачем?».

– В смысле сейчас.

– А. Ну чай попить.

– Налейте с моего. Мой только кипел.

– Спасибо. Вот все соседи, вроде бы, порядочные люди, а чайник стырили.

– Та не стырили. Просто, случайно, прихватили. Вернут вам ваш чайник.

– Чайник-то вернут, а осадок останется.

– Нужно подписать. Или печать поставить.

– Фима, вы со своими печатями задолбали. Как открыли артель по производству печатей, так и суете их по всякому поводу.

– Софа, вам чайчик с лимончиком или с коньячком… плеснуть?

– Мне и того и другого… И можно без хлеба.

– Дамы, Циперовичу на склад пришли хорошие касрУли. Брать будем.

– Брать будем, только сразу подписывать пофамильно.

– Лучше поквартирно, так краски меньше уйдет.

Марина ГАРНИК