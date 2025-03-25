Камеры установлены в следующих локациях:

с. Великий Дальник, км 16+729 трассы М-15 (направление с. Маяки);

с. Маяки, км 39+423 трассы М-15 (направление г. Рени);

с. Михайловка, км 125+949 трассы М-15 (направление г. Рени);

с. Кирнички, км 190+050 трассы М-15 (направление г. Одесса);

с. Сафьяны, км 229+530 трассы М-15 (направление г. Рени);

с. Броска, км 237+550 трассы М-15 (направление г. Рени);

с. Орловка, км 271+315 трассы М-15 (направление г. Одесса);

с. Фонтанка, км 17+125 трассы М-28 (направление г. Одесса).

Ранее в области было установлено еще 6 камер на трассах М-05, М-15 и Т-16-28, в частности в населенных пунктах Кривое Озеро, Старые Маяки, Байрамча, Камчик и Спасское.

Согласно правилам дорожного движения, максимальная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/ч, на трассах с разделительной полосой — 110 км/ч, на других автомобильных дорогах — 90 км/ч. Превышение скорости наказывается штрафом в размере от 340 до 1700 гривен в зависимости от уровня нарушения.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области заработают еще 40 таких комплексов видеофиксации