Видеонаблюдение в подъезде: нужно ли согласие соседей?

Многие люди устанавливают камеры видеонаблюдения у себя на этаже. Это удобно и недорого. Можно следить за ситуацией в подъезде через смартфон, находясь на работе или в другом городе. Но насколько это законно и нужно ли согласовывать установку камер с другими жильцами?

Давайте разберемся, что говорит закон по поводу видеонаблюдения в подъезде.

Можно ли установить видеонаблюдение в подъезде?

Можно. Но для этого необходимо соблюсти несколько правил. В Гражданском кодексе сказано, что снимать людей на видео можно только с их согласия. Но если съемка ведется открыто, на улице или во время публичных мероприятий, то считается, что человек дал свое согласие.

В украинском законодательстве нет определенной формы для выражения согласия на съемку. Поэтому люди имеют право соглашаться по-разному: письменно, устно, либо молча.

Молчаливое согласие — это когда человек видит и знает, что его снимают на видео, но не высказывает своих возражений относительно съемки. Именно поэтому на стены вешают предупредительные таблички «Ведется видеонаблюдение». Это нужно не для отпугивания злоумышленников, а чтобы соответствовать закону. Люди, которые входят в подъезд, будь-то гости, почтальоны или работники коммунальных служб, должны знать, что их снимают.

Нужно ли согласовывать установку видеонаблюдения в парадной с другими жильцами?

Да, с соседями нужно будет договариваться. Ваша парадная — это общая собственность всех владельцев квартир. Любые изменения должны обсуждаться на собрании жильцов, говорится в законе о праве собственности в многоквартирном доме.

Это совсем не значит, что нужно собирать всех жильцов дома. Зачастую, сделать это просто нереально. Закон позволяет жильцам объединяться в небольшие группы — по подъезду, по секции, по тамбуру. Подобные решения можно принимать небольшой группой соседей.

Что делать, если не все соседи согласны на установку видеонаблюдения в подъезде?

Решение об установке видеонаблюдения будет считаться принятым, если за него проголосуют владельцы квартир, площадь которых превышает 75% от общей площади группы — подъезда, секции или этажа.

Поговорите со своими соседями. Дайте им понять, что заботитесь о безопасности и не собираетесь вмешиваться в их личную жизнь. Организуйте совместный доступ к камерам. Все современные системы видеонаблюдения позволяют подключаться к камерам удаленно через интернет.

Если соседи захотят подать на вас в суд, то решение может быть в их пользу — и вам придется демонтировать камеры в принудительном порядке.

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