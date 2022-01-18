Новости Одессы и Одесской области

Видеонаблюдение в подъезде: нужно ли согласие соседей?

Видеонаблюдение в подъезде: нужно ли согласие соседей?

Многие люди устанавливают камеры видеонаблюдения у себя на этаже. Это удобно и недорого. Можно следить за ситуацией в подъезде через смартфон, находясь на работе или в другом городе. Но насколько это законно и нужно ли согласовывать установку камер с другими жильцами?

Рецепты

Давайте разберемся, что говорит закон по поводу видеонаблюдения в подъезде.

Можно ли установить видеонаблюдение в подъезде?

Можно. Но для этого необходимо соблюсти несколько правил. В Гражданском кодексе сказано, что снимать людей на видео можно только с их согласия. Но если съемка ведется открыто, на улице или во время публичных мероприятий, то считается, что человек дал свое согласие.

В украинском законодательстве нет определенной формы для выражения согласия на съемку. Поэтому люди имеют право соглашаться по-разному: письменно, устно, либо молча.

Молчаливое согласие — это когда человек видит и знает, что его снимают на видео, но не высказывает своих возражений относительно съемки. Именно поэтому на стены вешают предупредительные таблички «Ведется видеонаблюдение». Это нужно не для отпугивания злоумышленников, а чтобы соответствовать закону. Люди, которые входят в подъезд, будь-то гости, почтальоны или работники коммунальных служб, должны знать, что их снимают.

Ведется видеонаблюдение

Нужно ли согласовывать установку видеонаблюдения в парадной с другими жильцами?

Да, с соседями нужно будет договариваться. Ваша парадная — это общая собственность всех владельцев квартир. Любые изменения должны обсуждаться на собрании жильцов, говорится в законе о праве собственности в многоквартирном доме.

Это совсем не значит, что нужно собирать всех жильцов дома. Зачастую, сделать это просто нереально. Закон позволяет жильцам объединяться в небольшие группы — по подъезду, по секции, по тамбуру. Подобные решения можно принимать небольшой группой соседей.

Что делать, если соседи не согласны на установку видеонаблюдения в подъезде?

Что делать, если не все соседи согласны на установку видеонаблюдения в подъезде?

Решение об установке видеонаблюдения будет считаться принятым, если за него проголосуют владельцы квартир, площадь которых превышает 75% от общей площади группы — подъезда, секции или этажа.

Поговорите со своими соседями. Дайте им понять, что заботитесь о безопасности и не собираетесь вмешиваться в их личную жизнь. Организуйте совместный доступ к камерам. Все современные системы видеонаблюдения позволяют подключаться к камерам удаленно через интернет.

Можно ли установить видеонаблюдение в подъезде?

Если соседи захотят подать на вас в суд, то решение может быть в их пользу — и вам придется демонтировать камеры в принудительном порядке.

Читайте также: Видеонаблюдение – хороший способ обезопасить себя

Фото: Unsplash

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить