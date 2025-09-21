Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы сегодня, 21 сентября, +19+20°C. При теплой погоде купаться еще можно;

Осадков не ожидается, море спокойное, ветер восточный и юго-восточный, 6–11 м/с.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в этот воскресный день, 21 сентября 2025 года, температура морской воды у одесского побережья останется на той же отметке, что и днем ранее – а именно 19-20°С. И несмотря на то, что кому-то такая вода может показаться прохладной (к слову, благоприятной для купания считается температура морской воды от 18°С), при теплой погоде купаться в ней все же можно.

Что до прогноза погоды на 21 сентября вдоль побережья Одесчины, то он вполне благоприятный:

«Без осадков. Ветер восточный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Волнение моря – легкое, вдоль побережья безопасные уровни моря», – отмечают в Гидрометцентре.

Так что все желающие могут поспешить на пляж, чтобы подышать морским воздухом, а при желании – принять и морскую ванну.

Выбор редакции: Куяльник под угрозой? Нацпарк развеял слухи об «огромной застройке» лимана.

Автор фото – Наталья Ситаль