Кто является автором якоря-сердца?

Перед началом полномасштабной войны Артемий Лебедев попал под санкции СНБО за антиукраинские высказывания. В июне 2022 года он незаконно приехал на территорию Запорожской атомной электростанции и одобрил ее захват. Служба безопасности Украины тогда объявила Лебедеву о подозрении.

Еще в 2022 году депутат горсовета Петр Обухов предлагал отказаться от «Якоря-Сердце». Но городские власти отклонили эту инициативу. Но после недавнего скандального интервью Лебедева, где он призвал россию захватить скорее Одессу, чтобы он мог, по его выражению, «пожрать» в ресторане «Дача», презентовать наш город с помощью символа, созданного в мастерской откровенного врага, снова показалось неприемлемым.

За комментариями по этому вопросу мы обратились к директору департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета Ивану Липтуге.

– Если речь идет о скульптуре, то это авторская работа известного киевского скульптора Олега Черноиванова. У которого я заказал ее на меценатские средства Казавчинских ко дню города 2012 года. Она существенно отличается от графического логотипа, разработанного когда-то по нашему заказу в студии Лебедева.

Скульпура якоря-сердца, созданная Черноивановым, более изящна и имеет совсем другую пластику. Но на ваш вопрос я хотел бы сразу сделать два важных замечания и сделать на этом акцент.

Во-первых, логотип разрабатывался украинскими дизайнерами, работавшими в 2012 году в студии Лебедева, которая имела еще до недавнего времени свой офис в Киеве.

Во-вторых, разработать графический логотип и айдентику это всего 1% всего спектра задач, связанных с раскруткой бренда, тем более бренда большого города, – говорит городской чиновник.

Создать символ – одно, сделать его известным – другое

По словам Липтуги, студия никогда не занималась маркетингом города Одессы, все, что было сделано с использованием символа якорь-сердце, делалось непосредственно им, бизнес-ассоциацией «Туризм Одессы» и Одесским туристско-информационным центром. Все годы дизайном занималась одесская студия Ивана Воина.

– Нарисовать можно что угодно, а вот сделать всеми узнаваемым и используемым это уже искусство маркетинговых коммуникаций. Дайте мне любой символ, хоть точку и я сделаю ее брендом, – отмечает директор департамента. – Снимать скульптуру – очередная глупость. К якорю есть вопросы? К сердцу есть вопросы? Символ якоря имеет тысячелетнюю историю. Одесса – сердце Черного моря! Какие еще объяснения нужны?

Какой видят судьба турсимвола Одессы в горсовете

Иван Липтуга привел данные, что Экономический университет провел независимое исследование среди горожан и гостей города, спросил наш символ и какие ассоциации он вызывает. Исследование показало, что только 1% процент вообще знает, кто его разрабатывал, а 99% людей указали на ассоциации с морем, портом, любовью и вдохновением, которое предоставляет наш город.

– Поэтому нужно просто перестать привязывать наш символ к этому самому… – говорит он. – Из одесского оригинала уже сделано семь бронзовых скульптур, установленных в разных городах-побратимах Одессы: в Регенсбурге, Марселе, Стамбуле, Ларнаке, Йокогаме, Клайпеде и Генуе. Мы их тоже будем сносить? – задает риторический вопрос директор департамента. – Напишем во все города-побратимы: снимите их?

По словам Ивана Липтуги, первоначально авторские права на «Якорь-Сердце» принадлежали ему – он заказывал символ как частное лицо. Сразу в 2012 году передал 50% КП «Туристический информационный центр». А когда пришел на службу в горсовет в 2023 году, чтобы не было конфликта интересов, на муниципальный туристический центр переписал и свои 50%. Поэтому все права на «Якир-Сердце» – у города.

– Символ всегда был свободен в использовании, – утверждает Липтуга. – Из него никто никогда не получал никаких роялти – ни городские органы, ни частные лица. Он принадлежит все равно всем горожанам.