Создатель туристического логотипа Одессы умоляет российскую армию захватить город

Российский дизайнер Артемий Лебедев в 2012 году разработал и подарил Одессе логотип города: якорь-сердце. Но с началом полномасштабной российской агрессии Лебедев активно поддержал действия оккупантов. А теперь и вовсе слезно умоляет захватчиков занять город.

Недавние причитания Артемия Лебедева в его видеоблоге напоминает ставшую уже мемом историю бегства россиянки из Крыма: «Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты…». Только подсанкционный дизайнер, наоборот, хочет прилетать в Одессу как к себе домой и чтобы тут все было “по-домашнему”, как в россии.

Потому и просит он российских военных, чтобы они «прошли еще чуть-чуть вперед и взяли Одессу».

Лебедев жалуется, что «плохие президенты» Украины виноваты в том, что самолеты «Москва-Одесса» больше не летают.

Дальше Артемий Лебедев в своих фантазиях совсем отрывается от реальности, в его идеальном “русском мире” во время военного захвата Одессы российские солдаты «никого убивать не будут», «нужно только сменить власть».

То, что настоящая российская армия, а не та, что поселилась в голове дизайнера, уже больше года обстреливает Одессу, убивает детей, разрушает дома, Лебедев предпочитает не замечать.

«Сейчас когда идет война, российские войска завоевывают российские территории, которые всегда были российскими. Ошибочно они были подарены Украине, а Украина взяла и решила, что теперь можно не пускать туда россиян», — так объяснил Артемий Лебедев нападение российской федерации на нашу страну.

Логотип Одессы «Якорь-сердце«— логотип, разработанный дизайнерской студией Артемия Лебедева для города Одессы. Одесский городской голова Алексей Костусев в августе 2012 года своим распоряжением рекомендовал «всем заинтересованным в развитии туристической отрасли использование туристического логотипа г. Одессы».

Тогдашние городские власти заявили, что студия Артемия Лебедева сама вышла на них и предложила свои услуги. Оплата услуг дизайнерской студии из городского бюджета не предусматривалась.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что в Госагентстве по развитию туризма против того, чтобы наш город представлял логотип такого автора как Артемий Лебедев и призывали Одесские муниципальные власти отказаться от знака “якорь-сердце”.

Перед этом Петр Обухов, депутат Одесского горсовета, направил мэру Одессы письмо с предложением отказаться от логотипа Одессы по той же причине: его автор, дизайнер Артемий Лебедев, поддерживает российскую агрессию против Украины.

Напомним, что против российского дизайнера Артемия Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного вторжения.

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