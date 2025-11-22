Ключевые моменты:

В рамках социально-экономического развития на 2026 год запланировано обновление 12 государственных мелиоративных объектов, из которых три (Измаильский, Ташбунарский, Нагорнянский) уже реализуются.

Областной бюджет выделил на борьбу с засухой более 100 миллионов гривен.

Благодаря гранту итальянских партнеров стоимостью 6,1 млн. евро состоится модернизация оросительных систем для повышения эффективности полива земель в регионе.

Модернизация систем орошения очень важна в условиях засух и климатических изменений.

Земли Одесской области нуждаются в системном поливе

По плану социально-экономического развития Одесской области на 2026 год уже разработаны проекты обновления 12 ключевых государственных мелиоративных объектов. К слову, Измаильский, Ташбунарский и Нагорнянский проекты уже реализуются. Из областного бюджета на это выделено более 100 миллионов гривен.

Тем не менее, для Одесской области важную роль играет и итальянская финансовая поддержка: грант в размере 6,1 миллиона евро направлен на модернизацию оросительных систем. Эти инвестиции очень важны в период засухи, ведь от системного полива зависит и продовольственная безопасность региона и страны в целом.

Следует отметить, что такие шаги по возобновлению орошения открывают новые перспективы для сельского хозяйства региона, позволяя увеличить урожайность и устойчивость аграрного сектора к изменению климата.

Напомним, что сельское хозяйство является одним из важнейших секторов региональной экономики. Соответственно, оросительная инфраструктура — это фундамент для устойчивого развития, инвестиций и социально-экономического благосостояния Одесской области.