Последний Ленин, предпоследний Горький: в Одессе грядет демонтаж памятника и таблички

В Одессе принято решение демонтировать памятную доску Горькому, расположенную по адресу Ланжероновский спуск, 2. Кроме того, Одесский горсовет рассмотрит вопрос о демонтаже памятника юному Ленину на улице Костанди, 4. Об этом сообщает ресурс «Деколонизация. Украина».

Последний ли это одесский Ленин?

Что касается памятника Ильичу в юные годы, то он расположен на территории детского цента «Юный судоремонтник» (ул. Костанди, 4). Оказывается, не все ильичи еще исчезли из города. И этот памятник (опять же, как оказалось) называют «последним одесским Лениным».

Честно говоря, я бы не торопилась с понятием «последний». Так называли уже множество снесенных одесских лениных. Потом оказывалось, что в наличии имеются еще, как вот этот, который юный…

Где спрятался барельеф Горького?

А вот насчет табличек, памятников и, к примеру, того же парка, который все еще носит имя Горького, то тут все сложней.

Как мы знаем, парк им. Горького собираются переименовывать. Табличку на Ланжероновской будут демонтировать.

Самое время напомнить, что в Греческом парке (напротив детской мега-площадки) имеется барельеф Горького (творение 1957 года), о котором рассказывала «Одесская жизнь». Барельеф создан в честь в честь 40-летия революции и в память пребывания писателя в Одессе. Его высота – 2 м 15 см. Кстати, состояние барельефа – не ахти, мягко говоря…

В честь кого названа одесская Спиридоновская?

И – снова-таки о табличках в честь Горького. В Одессе в этой связи имеется интересный казус. Улица Спиридоновская до сих хранит нежную память о тех временах, когда она именовалась именем Горького. Да как хранит! Как рассказывала «Одесская жизнь», сразу под указателем «Спиридоновская» читаем на памятной табличке, что улица названа в честь Горького (Пешкова).

Мы не поленились, пошли и убедились: мемориальная табличка благополучно висит на прежнем месте. Зачем висит? Чтобы повеселить прохожих?

Так что с последними-предпоследними декоммунизированными-деколонизированными табличками-памятниками у нас далеко не все так однозначно…

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Фото «2 ГИС», Думской, ТГ ««Деколонизация. Украина» и автора