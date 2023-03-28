Война в Украине, день 398: удар по Славянску и бои за Бахмут и Авдеевку

Сегодня, во вторник, 28 марта 2023 года, начались триста девяносто восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашей страны. О ситуации на фронте в это утро докладывает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Так, 27 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянска Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома. В Херсонской области в городе Берислав от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных беспилотников (БпЛА) типа «Шахед-136». 14 из них уничтожены нашими защитниками.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отразили 62 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил российской федерации. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Товстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов в Харьковской области – Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестово. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Терны, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Обстрелял Васюковку, Григоровку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Применил аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Новополье Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области и Херсон, Казацкое и Антоновка.

Российские оккупанты продолжают усиливать режимные меры на временно оккупированных территориях. В последнее время наблюдается тенденция, когда вводится ограничение свободного передвижения граждан Украины между населенными пунктами. В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один – по зенитно-ракетному комплексу. Также за прошедшие сутки наши воины сбили 5 вражеских разведывательных БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важные цели оккупантов.

Больше подробностей о вражеских потерях с начала войны и по сей день – в представленной инфографике: