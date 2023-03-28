Анекдот дня: Циля готовит «депрессивный» обед

Доброе утро, неунывающие одесситы! Да-да, понимаем: разгар рабочей недели, до выходных далековато (а до отпуска – и подавно), а работать иной раз так неохота… И денег как-то маломато… Ну прямо хоть в депрессию впадай! Но все же настоятельно советуем не делать этого: помним же – из любой неприятной ситуации всегда есть выход! И все «негаразды» – явление временное.
А сегодня мы узнаем, что готовит на обед неугомонная одесситка Циля:
– Циля, а шо у нас сегодня на обед?
– Картошка в депрессии.
– Шооо?…
– Ну, пюре. Вроде картошка как картошка, но такая подааавленная…
Еще больше одесских анекдотов:
- Что думает старый еврей о переводе часов?
- Циля хочет соблазнить мужа подруги;
- Из чего варят компот?
- Рецепт ленивых голубцов Цили.