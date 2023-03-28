Анекдот дня: Циля готовит «депрессивный» обед

Анекдот дня: что думает старый еврей о переводе часов? Одесситы, доброе утро! Надеемся, воскресный перевод часов на час вперед не сильно отразился на вашем настроении и самочувствии. Ну а если это действо все же вам не по душе, самое время посмеяться над ним. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Семен Израилевич пришел на Привоз Доброе утро, неунывающая Одесса! Итак, воскресный день – время для отдыха и не только. И всем, кто отправится сегодня «делать базар», пожелаем покупок удачных и недорогих. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем Фима похож на Яшу? Одесситы, всем доброго субботнего утра. То что сегодня выходной, еще не повод отказываться от утреннего анекдота. А потому вот вам еще один. ПОДРОБНЕЕ