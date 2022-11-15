В Одессе снесли памятник российскому писателю Горькому

Бюст Максима Горького стоял в бывшем санатории им. Горького на 15 станции Большого Фонтана. Его демонтировали по распоряжению руководства здравницы.

В Украине идет компания по избавлению от маркеров российского империализма. В Одессе бюст Горького стал первым ее примером.

Переименован и сам санаторий им. Горького. Теперь он называется “Клинический санаторий “Первый”.

Директор санатория Татьяна Малыхина пояснила, она распорядилась демонтировать памятник потому что он не относится к памятникам культурного наследия и художественной или исторической ценности не представлял.

В Одессе есть еще один памятник российскому и советскому писателю Максиму Горькому. Он расположен на Черемушках в парке им. Горького.

Напомним, что в Одессе городские власти приняли решение убрать с Екатерининской площади памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ).

Также возможен демонтаж памятников Александру Суворову, Александру ІІ, Александру Пушкину, Льву Толстому.