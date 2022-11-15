Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесли памятник российскому писателю Горькому

В Одессе снесли памятник российскому писателю Горькому

Бюст Максима Горького стоял в бывшем санатории им. Горького на 15 станции Большого Фонтана. Его демонтировали по распоряжению руководства здравницы.

В Украине идет компания по избавлению от маркеров российского империализма. В Одессе бюст Горького стал первым ее примером.

Переименован и сам санаторий им. Горького. Теперь он называется “Клинический санаторий “Первый”.

Директор санатория Татьяна Малыхина пояснила, она распорядилась демонтировать памятник потому что он не относится к памятникам культурного наследия и художественной или исторической ценности не представлял.

В Одессе есть еще один памятник российскому и советскому писателю Максиму Горькому. Он расположен на Черемушках в парке им. Горького.

Напомним, что в Одессе городские власти приняли решение убрать с Екатерининской площади памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ).

Также возможен демонтаж памятников Александру Суворову, Александру ІІ, Александру Пушкину, Льву Толстому.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить