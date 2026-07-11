Ключевые моменты:

С 11 июля изменяется маршрут трамвая №10.

Вагоны будут следовать через Старосенную площадь в обоих направлениях.

В будние дни на линии будут работать восемь вагонов, в выходные – шесть.

С 11 июля в Одессе изменится маршрут трамвая №10. По информации одесской мэрии, теперь трамвай будет курсировать от улицы Ицхака Рабина до Тираспольской площади через Старосенную площадь в обоих направлениях.

В рабочие дни на маршруте будут работать восемь вагонов. Интервал движения составит 10-11 минут.

По выходным пассажиров будут обслуживать шесть вагонов с интервалом движения около 14 минут.

В мэрии рекомендуют пассажирам учитывать изменения при планировании поездок.

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Фото с сайта traffic.od.ua