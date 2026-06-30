Ключевые моменты:
- Из-за ремонтных работ ДТЭК в Приморском районе Одессы сегодня временно изменили движение электротранспорта.
- Трамвай №7 курсирует только до улицы Черноморского казачества.
- Движение шести трамвайных и трех троллейбусных маршрутов временно приостановлено.
- Ограничения будут действовать до завершения работ.
В Одессе временно изменили движение городского электротранспорта из-за аварийных работ ДТЭК в Приморском районе города.
По сообщению КП «Одесміськелектротранс», трамвайный маршрут №7 курсирует только до улицы Черноморского казачества.
При этом движение трамвайных маршрутов №5, 7к, 10, 17, 18 и 21 временно приостановлено.
Изменения коснулись и троллейбусов. Маршруты №7 и №9 сегодня сократили до площади 10 Апреля, а движение троллейбусов №2, №3 и №10 приостановлено до окончания аварийных работ.
О возобновлении движения по обычным схемам обещают сообщить дополнительно.
Как сообщалось ранее, сегодня из-за плановых работ возможны отключения света в части Приморского района Одессы до 22:00 и в части Болградского района Одесской области до 20:00.
Кроме того, сегодня в Одессе и области возможны отключения света на фоне ограничений потребления электроэнергии, которые с 30 июня действуют по всей Украине.