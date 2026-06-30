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Из-за ремонтных работ ДТЭК в Приморском районе Одессы сегодня временно изменили движение электротранспорта.

Трамвай №7 курсирует только до улицы Черноморского казачества.

Движение шести трамвайных и трех троллейбусных маршрутов временно приостановлено.

Ограничения будут действовать до завершения работ.

В Одессе временно изменили движение городского электротранспорта из-за аварийных работ ДТЭК в Приморском районе города.

По сообщению КП «Одесміськелектротранс», трамвайный маршрут №7 курсирует только до улицы Черноморского казачества.

При этом движение трамвайных маршрутов №5, 7к, 10, 17, 18 и 21 временно приостановлено.

Изменения коснулись и троллейбусов. Маршруты №7 и №9 сегодня сократили до площади 10 Апреля, а движение троллейбусов №2, №3 и №10 приостановлено до окончания аварийных работ.

О возобновлении движения по обычным схемам обещают сообщить дополнительно.

Как сообщалось ранее, сегодня из-за плановых работ возможны отключения света в части Приморского района Одессы до 22:00 и в части Болградского района Одесской области до 20:00.

Кроме того, сегодня в Одессе и области возможны отключения света на фоне ограничений потребления электроэнергии, которые с 30 июня действуют по всей Украине.