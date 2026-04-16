Ключевые моменты:

В Одессе 16 апреля проходят командно-штабные учения полиции

Правоохранители отрабатывают тактические навыки и координацию действий

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и соблюдать безопасность

В Одессе 16 апреля запланированы командно-штабные учения подразделений полиции. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Во время учений правоохранители будут отрабатывать тактические навыки, улучшать взаимодействие между подразделениями и повышать эффективность выполнения служебных задач. Основная цель мероприятий — усиление готовности полиции к реагированию на возможные угрозы и обеспечение безопасности населения.

В полиции отмечают, что возможны временные неудобства для жителей города. Граждан просят с пониманием отнестись к проведению учений, поскольку они направлены прежде всего на повышение уровня защиты.

Отдельно жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае их объявления немедленно проходить в ближайшие укрытия.

Также сегодня в городе объявлен траур после ночной атаки, унесшей жизни людей. На данный момент в Одессе подтверждена гибель 9 человек, еще 23 человека пострадали.

