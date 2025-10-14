Прогноз погоды в Одессе на 15 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 4-6°С, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 октября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 2-7°С, днем 9-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
