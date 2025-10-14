безвременник Фомина

Прогноз погоды в Одессе на 15 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 4-6°С, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 октября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, днем западный, 6-11 м/с.

Температура ночью 2-7°С, днем 9-14°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

