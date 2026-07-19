Ключевые моменты:

Утром 19 июля в Одессе прогремели два взрыва.

По предварительным данным, Россия атаковала город ракетами «Оникс».

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Воздушная тревога в Одессе и области была объявлена в 11:42. В это время Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими войсками скоростных средств поражения.

Позже военные сообщили о движении двух целей в направлении Одессы и Черноморска. Мониторинговые каналы предварительно сообщили, что речь идет о противокорабельных ракетах «Оникс».

Через несколько минут после сообщений об угрозе жители Одессы услышали два мощных взрыва. В сети также появились сообщения о возможном «прилете», после которого над городом наблюдается столб дыма.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

«Одесская жизнь» следит за развитием событий.

Напомним, днем ранее, 18 июля, Россия ударила ракетой по парку развлечений в Одесской области. Погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них ребенок.

Ранее Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один моряк, ещё три человека получили ранения и были госпитализированы. Повреждены здания, резервуары и складские помещения порта.