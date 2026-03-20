Ключевые моменты:
- Работы ведутся в Пересыпском, Хаджибейском, Приморском и Киевском районах.
- Перекрыты тротуары и участки проезжей части на пересечениях и остановках.
- Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать ремонты при планировании маршрутов.
Дорожные работы в Одессе 2026: улицы, участки и районы
В Одессе продолжаются работы по ремонту дорог и тротуаров. В разных районах города на некоторых улицах могут возникать временные затруднения для движения транспорта и пешеходов.
Пересыпский район:
- Проспект Князя Владимира Великого — от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха (транспортные остановки и перекрестки).
- Ул. Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымска.
Хаджибейский район:
- Ул. Алексея Вадатурского, дома № 67, 69, 71.
- Тираспольское шоссе.
- Проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.
Приморский район:
- Ул. Фонтанская дорога, дома № 7, 9, 9а, 9б, 9в.
- Ул. Независимости, дома № 2, 4.
- Ул. Сегедская, дома № 14, 16, 18.
Киевский район:
- Ул. Семена Яхненко.
Жителям и гостям города рекомендуется учитывать эти участки при планировании поездок и быть внимательными на дорогах и тротуарах.
