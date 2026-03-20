ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • Работы ведутся в Пересыпском, Хаджибейском, Приморском и Киевском районах.
  • Перекрыты тротуары и участки проезжей части на пересечениях и остановках.
  • Водителям и пешеходам рекомендуется учитывать ремонты при планировании маршрутов.

Дорожные работы в Одессе 2026: улицы, участки и районы

В Одессе продолжаются работы по ремонту дорог и тротуаров. В разных районах города на некоторых улицах могут возникать временные затруднения для движения транспорта и пешеходов.

Пересыпский район:

  • Проспект Князя Владимира Великого — от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха (транспортные остановки и перекрестки).
  • Ул. Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымска.

Хаджибейский район:

  • Ул. Алексея Вадатурского, дома № 67, 69, 71.
  • Тираспольское шоссе.
  • Проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.

Приморский район:

  • Ул. Фонтанская дорога, дома № 7, 9, 9а, 9б, 9в.
  • Ул. Независимости, дома № 2, 4.
  • Ул. Сегедская, дома № 14, 16, 18.

Киевский район:

  • Ул. Семена Яхненко.

Жителям и гостям города рекомендуется учитывать эти участки при планировании поездок и быть внимательными на дорогах и тротуарах.

