Но тактика противника не сработала. Украина не испугалась, испортив все планы агрессора на блицкриг. И «Мангуст» так и не смог совершить свой решающий прыжок и смертельной хваткой впиться зубами в тело Украины.

Несмотря на все нелестные прогнозы со стороны зарубежных военных экспертов и политиков накануне российского вторжения, наша страна выстояла! Выстояли и они – защитники юга, которых сегодня по праву можно считать героями Приморья и украинской степи!

К нападению готовились заранее

Да, оборона Одессы – это уже история. И, к счастью для всех нас, добрая история. А если говорить на языке фактов, то решение о начале широкомасштабного вторжения не возникло в голове российского военно-политического руководства вдруг утром 24 февраля. Они к этому долгое время готовились. Готовились к встрече врага и украинские военные. Да, не хотелось, конечно, верить, что это обязательно произойдет. Ведь начать такую бойню в центре Европы в ХХІ веке – это тяжкое преступление и полное безумие. Но факты и разведданные свидетельствовали о том, что в РФ продолжается определенная подготовка к акту агрессии и на разных направлениях она наращивает свой боевой потенциал у нашей границы.

В связи с этим уже в начале января 2022 года тогдашним главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и Генеральным штабом военное руководство на местах было ориентировано на то, чтобы начать интенсивную подготовку к вероятной российской агрессии с учетом особенностей региона. А особенность Одесчины общеизвестна – она расположена на черноморском побережье. Так что угрозу высадки вражеского морского десанта ни в коем случае нельзя было исключать.

Техника в портах, минирование и макеты орудий

Как позже упоминал в то время командующий оперативного командования «Південь» Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук, сразу после этого вместе с группой офицеров была совершена оперативная полевая поездка. В частности, на вертолете они облетели почти все побережье Черного моря. Благодаря этому удалось определиться со всеми доступными для высадки вражеского морского десанта участками. Их было зафиксировано более пятнадцати, и на каждой враг мог высадить как минимум одну батальонную тактическую группу. Затем был утвержден замысел противодесантной обороны черноморского побережья и отработано боевое распоряжение командиру 28-й отдельной механизированной бригады по планированию обороны. Подключились также бригада морской пехоты и пограничники.

А уже следующим шагом в этом направлении стали практические занятия. Подразделения механизированной бригады были приведены в боевую готовность «Полная». Причем к занятиям привлекался весь личный состав бригады, в частности, ее механизированные и танковые подразделения, которые на технике с помощью тралов зашли в порты Одесчины и заняли оборону. В соответствующих районах также была развернута артиллерия, заняли свои позиции резервные подразделения.

Также были разработаны и утверждены планы рассредоточения запасов боеприпасов, ГСМ и других материально-технических средств, которые перед началом российского вторжения были заранее вывезены из баз и арсеналов в другие места и таким образом выведены из-под возможных ударов противника.

Подключились к работе местная власть и правоохранительные органы. К примеру, местной властью был решен вопрос изготовления противотанковых ежей и средств введения противника в заблуждение, в частности макетов пушек. Был налажен процесс и по выделению материальных средств для возведения блокпостов.

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Враг этого не ожидал

Он надеялся, что у нас повсюду будет царить беспорядок. В то же время еще до 24 февраля защитниками юга было установлено инженерное заграждение на морском побережье, а на базе различных воинских частей обеспечения Одесского гарнизона сформированы батальонные и ротные тактические группы, которые с первых дней войны взяли на себя основную тяжесть обороны города.

А когда россияне совершили свое коварное нападение, была создана Объединенная группировка войск «Приморье», состав которой был усилен БТГ отдельной десантно-штурмовой бригады и отдельной бригадой морской пехоты.

А уже в первые часы агрессии враг нанес ракетные и авиационные удары по военному аэродрому, арсеналу ВМС, стартовым позициям Воздушных сил, позициям украинских пограничников, по Очакову и острову Змеиный. А войска ОГВ «Приморье», которую возглавил генерал-майор Андрей Ковальчук, начали боевые действия для отражения наступления противника и ведение противодесантной обороны.

Как сорвали высадку российского десанта в Одессе

К счастью, с первых часов вторжения у врага все пошло не по плану. И он так и не смог высадить морской десант и захватить Одессу и черноморское побережье… Это, в частности, произошло благодаря тому, что с первого же дня войны защитники юга приступили к минированию уреза воды и береговой линии побережья. А уже вечером 25 февраля в районе населенного пункта Коблево подразделением механизированной бригады была уничтожена вражеская ДРГ, пытавшаяся совершить десантирование на берег на малом скоростном катере для подготовки места высадки своих штурмовых групп. Тогда потери противника составили около 25 человек.

В дальнейшем российская корабельная группировка несколько раз выходила на рубеж высадки десанта, где на расстоянии около 11 километров разворачивалась в боевой порядок. Прорабатывая участки своей вероятной высадки, корабельная артиллерия врага неоднократно била по берегу и урезу воды. Они хотели уничтожить наши инженерные заграждения и разминировать местность. Невооруженным глазом можно было наблюдать за целой армадой вражеских кораблей в море. Но, как говорится, украинские воины тоже в долгу не оставались. Наши силы ВМС в море, ракетные войска и береговая артиллерия открывали огонь по вражеским кораблям из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», из ствольной артиллерии, противокорабельного комплекса «Нептун». В итоге был поражен русский фрегат «Адмирал Эссен», потоплен флагман черноморского флота «Москва», а позже и освобожден от оккупации остров Змеиный.

Под натиском мужественных защитников юга враг был вынужден отказаться от своих планов по высадке морского десанта и отойти от украинского побережья на расстояние от 150 до 200 км. Но, наверное, если бы российским захватчикам удалось захватить Николаев, перейти на правый берег Южного Буга и пробить себе сухопутный коридор в Одессу, они все же предприняли бы попытку высадки морского десанта. Но этого не произошло благодаря мужеству защитников Николаевщины.

Вячеслав ДИОРДИЕВ