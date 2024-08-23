День государственного флага Украины: что еще празднуют 23 августа

Что празднуют в Украине и мире 23 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 23 августа
Международный день слепых собак
Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах слепых и слабовидящих собак. Он напоминает о важности ухода за такими животными и их особые потребности. Также это прекрасная возможность отметить работу волонтеров и организаций, которые помогают слепым собакам найти новые дома.
День исследователей интернета
Отмечание вклада людей, которые изучают и развивают всемирную сеть. Этот день подчеркивает важность исследований в сфере интернет-технологий, кибербезопасности и онлайн-коммуникаций. Он также поощряет молодежь интересоваться этой отраслью и развивать навыки цифровой грамотности.
День масляной кукурузы
Посвящен одному из самых популярных летних блюд — масляной кукурузе. Этот день отмечает вкусовые качества и полезность этого продукта. Он также привлекает внимание к разнообразным способам приготовления кукурузы и ее культурному значению в разных кухнях мира.
День недорогих авиабилетов
Этот день напоминает о возможностях бюджетных путешествий и важности доступности авиаперевозок. Он поощряет людей планировать путешествия, искать выгодные предложения и открывать новые места. Также это возможность обсудить вопросы ценообразования в авиаиндустрии и права пассажиров.
Всемирный день нарцисса
Праздник, посвященный этому волшебному весеннему цветку. Он символизирует обновление природы и начало теплого сезона. Этот день также часто используется для привлечения внимания к экологическим проблемам и сохранения биоразнообразия.
Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма
День чествования памяти миллионов жертв тоталитарных режимов XX века. Он напоминает о трагических страницах европейской истории и важности сохранения демократических ценностей. Этот день также способствует распространению знаний об исторических событиях и их последствиях для современного общества.
День города Харьков
Праздник, который отмечает историю, культуру и достижения одного из крупнейших городов Украины. Этот день наполнен разнообразными мероприятиями, концертами и выставками, которые демонстрируют уникальность Харькова. Он также является возможностью для местных жителей выразить свою любовь к родному городу и его наследию.
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
Этот день посвящен почтению памяти миллионов людей, пострадавших от работорговли. Он напоминает о важности борьбы с современными формами рабства и торговли людьми. Также этот день подчеркивает необходимость защиты прав человека и равенства всех людей независимо от их происхождения.
День Государственного Флага Украины
Праздник, который символизирует единство и независимость Украины. Этот день отмечается торжественными церемониями поднятия флага и патриотическими мероприятиями по всей стране. Он напоминает об историческом значении национального символа и укрепляет чувство национальной гордости среди украинцев.
Именины 23 августа
Какие сегодня именины: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Ефрем.
Кто из известных людей родился 23 августа
- 1935 год: украинский переводчик Анатоль Перепадя;
- 1950 год: украинский писатель, редактор, издатель Григорий Гусейнов;
- 1974 год: украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.
Памятные даты 23 августа
- 1866 год: по Пражскому соглашению Венецию передают Королевству Италия;
- 1904 год: получен патент на автомобильную шинную цепь;
- 1918 год: Совет министров Украинского Государства утверждает постановление о создании в Киеве Государственного драматического театра;
- 1943 год: освобождение Харькова от немецких оккупантов;
- 1975 год: открытие Харьковского метрополитена;
- 1998 год: установлено звание Герой Украины.