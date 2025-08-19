Ключевые моменты:
- План предусматривает 40-летнее управление двумя терминалами с потенциалом до 760 тысяч TEU и более 5 млн тонн грузов ежегодно.
- Проект подготовлен при участии IFC и ЕБРР, с готовым пакетом тендерной документации и государственной поддержкой.
Хронология и детали
Ранее Минразвития ожидало провести тендер во втором квартале 2025 года и подписать соглашение с победителем в четвертом квартале. Теперь конкурс планируют объявить до конца 2025 года.
