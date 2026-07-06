Ключевые моменты:

  • Издан официальный каталог VI биеннале «Море акварели»
  • В него вошли работы художников из Украины и девяти стран мира
  • В этом году выставка отмечает десятилетие проекта, из них 6 лет он — международный
  • Открытие экспозиции состоится 17 июля в Одесском музее западного и восточного искусства

До открытия международной биеннале остаются считанные дни

О выходе каталога и открытии художественной выставки «Одесской жизни» сообщил куратор проекта Анатолий Кравченко. Дополнительная информация также доступна на официальной странице «Моря акварели» в Facebook.

Новый каталог стал не только красивым художественным изданием, но и своеобразной летописью одного из самых масштабных культурных проектов Одессы. На его страницах собраны акварели мастеров со всей Украины и девяти стран мира, демонстрирующие многообразие современного акварельного искусства.

— Даже в тяжелые годы войны этот масштабный художественный проект становится еще более убедительным примером стойкости и вдохновляющей силы искусства, — отмечают организаторы выставки.

Нынешняя биеннале имеет особое значение еще и потому, что получила имя своей основательницы — народной художницы Украины Галины Кравченко. Выдающийся мастер акварели и наша землячка основала этот проект десять лет назад, и сегодня он превратился в международный форум, объединяющий профессиональных художников из разных стран.

Одесса — город, где акварель чувствует себя как дома

Страница каталога выставки «Море акварели»

«Море акварели» давно вышло за рамки обычной выставки. За десять лет существования проект стал одним из самых известных художественных форумов Украины, а его участниками были сотни художников из разных уголков мира.

Организаторы напоминают, что акварель не случайно считается самым поэтичным жанром живописи.

— Акварель — это свет и прозрачность красок, которые так идут Одессе. Самый поэтичный жанр живописи имеет давние традиции и весомые художественные достижения одесских мастеров — классиков и новаторов.

Именно поэтому присвоение биеннале имени Галины Кравченко стало еще одним подтверждением особой роли Одессы в развитии украинского акварельного искусства.

Когда откроется выставка

Страница каталога выставки «Море акварели»

Торжественное открытие VI Всеукраинской и Международной выставки-биеннале «Море акварели» имени Галины Кравченко состоится 17 июля в Одесском музее западного и восточного искусства.

Посетители смогут увидеть оригиналы работ, представленных в новом каталоге, а также познакомиться с творчеством художников из Украины и других стран, которые продолжают развивать искусство акварели даже в самые тяжелые для страны времена.

Ранее мы рассказывали об открытии в Одессе выставки «Парность», где картины спорят, молчат и ищут друг друга.

Читайте также: Одессе — 611 лет: открылась выставка о настоящей дате рождения города

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме