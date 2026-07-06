Ключевые моменты:

Издан официальный каталог VI биеннале «Море акварели»

В него вошли работы художников из Украины и девяти стран мира

В этом году выставка отмечает десятилетие проекта, из них 6 лет он — международный

Открытие экспозиции состоится 17 июля в Одесском музее западного и восточного искусства

До открытия международной биеннале остаются считанные дни

О выходе каталога и открытии художественной выставки «Одесской жизни» сообщил куратор проекта Анатолий Кравченко. Дополнительная информация также доступна на официальной странице «Моря акварели» в Facebook.

Новый каталог стал не только красивым художественным изданием, но и своеобразной летописью одного из самых масштабных культурных проектов Одессы. На его страницах собраны акварели мастеров со всей Украины и девяти стран мира, демонстрирующие многообразие современного акварельного искусства.

— Даже в тяжелые годы войны этот масштабный художественный проект становится еще более убедительным примером стойкости и вдохновляющей силы искусства, — отмечают организаторы выставки.

Нынешняя биеннале имеет особое значение еще и потому, что получила имя своей основательницы — народной художницы Украины Галины Кравченко. Выдающийся мастер акварели и наша землячка основала этот проект десять лет назад, и сегодня он превратился в международный форум, объединяющий профессиональных художников из разных стран.

Одесса — город, где акварель чувствует себя как дома

«Море акварели» давно вышло за рамки обычной выставки. За десять лет существования проект стал одним из самых известных художественных форумов Украины, а его участниками были сотни художников из разных уголков мира.

Организаторы напоминают, что акварель не случайно считается самым поэтичным жанром живописи.

— Акварель — это свет и прозрачность красок, которые так идут Одессе. Самый поэтичный жанр живописи имеет давние традиции и весомые художественные достижения одесских мастеров — классиков и новаторов.

Именно поэтому присвоение биеннале имени Галины Кравченко стало еще одним подтверждением особой роли Одессы в развитии украинского акварельного искусства.

Когда откроется выставка

Торжественное открытие VI Всеукраинской и Международной выставки-биеннале «Море акварели» имени Галины Кравченко состоится 17 июля в Одесском музее западного и восточного искусства.

Посетители смогут увидеть оригиналы работ, представленных в новом каталоге, а также познакомиться с творчеством художников из Украины и других стран, которые продолжают развивать искусство акварели даже в самые тяжелые для страны времена.

Ранее мы рассказывали об открытии в Одессе выставки «Парность», где картины спорят, молчат и ищут друг друга.

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