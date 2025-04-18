Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Прежде всего предусмотрена поддержка работ по противопожарной безопасности и энергоэффективности — утепление, модернизация сетей, индивидуальные тепловые пункты.
Для получения финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах необходимо:
- принять решение на общем собрании совладельцев многоквартирного дома,
- получить согласие руководителю объединения совладельцев многоквартирного дома, управляющей компании,ЖКС на открытие отдельного счета для накопления средств на проведение капремонта;
- определить размер взноса,
- изготовить за средства совладельцев дома проектно-сметную документацию,
- согласовать ее с Департаментом городского хозяйств.
Депутат Одесского горсовета Петр Обухов отметил, что реализация проекта софинансирования, который была принята еще на прошлой сессии горсовета, столкнулась с рядом проблем, для чего и была создана комиссия.
“Напомню, что еще на прошлой сессии приняли решение, что домам с ОСМД можем компенсировать 80% (90% если речь о лифте) сумм на ремонты. Но порядок как это проводить был принят такой, что его в принципе невозможно реализовать. Вместо того, чтобы на этой сессии уже принять живой порядок мы решили создать рабочую группу, которая исправит этот порядок. И тогда только со следующей сессии (где-то июнь) этот механизм может заработает”, — рассказал депутат.
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