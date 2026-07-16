Ключевые моменты:
- 16 июля в Одессе временно сменили маршруты троллейбусов №7, №10 и №12.
- В городе продолжаются ремонтные работы.
Планируйте поездки по городу
Городские службы сообщили, что сегодня троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:
- №10 — до улицы Ришельевской;
- №7 – Площадь Независимости – улица Новосельского;
- №12 – Площадь Независимости – улица Центральный аэропорт.
Кроме того, 16 июля ремонтные работы запланированы на следующих улицах:
- Николаевская дорога;
- ул. Михаила Грушевского, 50;
- ул. Шилова, 42а;
- ул. Цветки-Основьяненко;
- ул. Химическая;
- ул. Ришельевская;
- проспект Леси Украинки (на отдельных участках тротуаров);
- ул. Владислава Бувалкина (ремонт тротуара);
- проспект Князя Владимира Великого и ул. Академика Заболотного (ремонт тротуаров, проезжей части, перекрестков и остановок общественного транспорта);
- ул. Косвенная (ремонт проезжей части и тротуара).
Водителей и пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок по городу, а также быть внимательными в местах проведения дорожных работ.
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