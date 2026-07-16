автобус-тролейбус

Ключевые моменты:

  • 16 июля в Одессе временно сменили маршруты троллейбусов №7, №10 и №12.
  • В городе продолжаются ремонтные работы.

Планируйте поездки по городу

Городские службы сообщили, что сегодня троллейбусы курсируют по следующим маршрутам:

  • №10 — до улицы Ришельевской;
  • №7 – Площадь Независимости – улица Новосельского;
  • №12 – Площадь Независимости – улица Центральный аэропорт.

Кроме того, 16 июля ремонтные работы запланированы на следующих улицах:

  • Николаевская дорога;
  • ул. Михаила Грушевского, 50;
  • ул. Шилова, 42а;
  • ул. Цветки-Основьяненко;
  • ул. Химическая;
  • ул. Ришельевская;
  • проспект Леси Украинки (на отдельных участках тротуаров);
  • ул. Владислава Бувалкина (ремонт тротуара);
  • проспект Князя Владимира Великого и ул. Академика Заболотного (ремонт тротуаров, проезжей части, перекрестков и остановок общественного транспорта);
  • ул. Косвенная (ремонт проезжей части и тротуара).

Водителей и пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок по городу, а также быть внимательными в местах проведения дорожных работ.

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