Ключевые моменты:

Мужчина закрыл в квартире бригаду скорой помощи №26 и удерживал медиков около часа.

Он угрожал врачу и фельдшеру, прикрываясь статусом «военного».

Инцидент удалось урегулировать благодаря вмешательству полиции и других служб.

Захват медиков в Одессе: что произошло

В Одессе произошел резонансный случай с участием бригады экстренной медицинской помощи. По информации Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области, мужчина вызвал «скорую» для своей матери, однако по прибытии медиков ситуация вышла из-под контроля.

Когда бригада №26 приехала на вызов, злоумышленник закрыл дверь и начал угрожать врачу и фельдшеру. Он заявлял о возможном «самосуде», пугал отправкой «на ноль» и мобилизацией, ссылаясь на свой якобы военный статус.

Фактически медики оказались заложниками — их удерживали в квартире около часа. Для разрешения ситуации на место прибыли сотрудники полиции, представители службы охраны, а также специалисты психиатрической помощи. Только благодаря их совместным действиям удалось избежать трагических последствий и освободить медицинских работников.

В Центре экстренной помощи подчеркнули, что обнародовали этот случай не случайно. По словам медиков, подобные инциденты происходят регулярно, а отсутствие ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников создает атмосферу безнаказанности.

Сотрудники экстренной помощи обратились к обществу с призывом не игнорировать такие случаи и распространять информацию. Они подчеркнули, что медики должны спасать жизнь, а не становиться заложниками и слышать угрозы в свою сторону.

Напомним, с 1 января 2025 года фельдшеры и медсестры, работающие в бригадах экстренной медицинской помощи, должны иметь квалификацию «парамедик». Реформа скорой предусматривает, что бригады будут выезжать только на случаи угрозы жизни человека.

