По всей Украине прошли одновременные обыски в 18 областях в рамках 26 уголовных дел.

Предварительный ущерб бюджету составил 108,3 млн грн из-за фиктивных медицинских услуг и завышенных закупок.

Под подозрением находятся 18 человек: руководители больниц, бухгалтеры, медработники и предприниматели.

Масштабные обыски в Измаильской районной больнице

20 марта в Центральной районной больнице Сафьяновского сельского совета Измаильского района сотрудники прокуратуры и Нацполиции провели обыски в кабинетах генерального и медицинского директора, а также в отделениях больницы.

Эти мероприятия проходили в рамках общенациональной проверки при участии Офиса Генерального прокурора. Всего по Украине в 18 областях проведено 70 обысков по 26 уголовным производствам.

Силовики проверяли, как медучреждения выполняют договоры по программе «Деньги ходят за пациентом». Следствие утверждает, что некоторые больницы вносили в электронную систему фиктивные данные о лечении людей, которых на самом деле не было в стационарах. Предварительно ущерб оценивается в 108,3 млн грн.

Кроме «приписок» по услугам, должностных лиц подозревают в махинациях при закупках медицинского оборудования. В 12 уголовных делах уже фигурируют конкретные подозреваемые — среди них руководители медучреждений, бухгалтеры, предприниматели и медицинские работники.

Реакция гендиректора Сафьяновской больницы на действия полиции

В Измаильском районе обыски длились весь день, затронув кабинеты гендиректора, начмеда и отделения Сафьяновской ЦРБ. Генеральный директор ЦРБ Олег Садковский сообщил, что подозрения никому не вручили, но у врачей отобрали личные блокноты и мобильные телефоны.

«Из врачей сделали воров. Забрали всю бухгалтерскую документацию, истории болезней и амбулаторные карты, блокноты с личными записями, кучу другой документации, навсегда забрали личные телефоны всех врачей. И, парализовав работу больницы, ушли», – написал руководитель.

По словам Садовского, претензии правоохранителей касаются «неправильной кодировки» услуг и оказания помощи пациентам, которые могли находиться за границей.

Он подчеркнул, что такие действия деморализуют коллектив и ставят под вопрос смысл работы в государственной медицине.

