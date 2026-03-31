Ключевые моменты:
- Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Jeep.
После ДТП произошел конфликт со стрельбой, пострадавших от выстрелов нет.
Пассажирка второго авто получила травмы и обратилась в больницу.
Авария в Болграде: подробности конфликта между водителями
Дорожно-транспортное происшествие со стрельбой произошло днем, 31 марта, на одной из улиц Болграда.
По предварительной информации полиции Одесской области, 24-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Jeep, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
После столкновения между водителями возник конфликт. В разгаре ссоры один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в землю. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.
В то же время пассажирка автомобиля Jeep получила травмы плеча и ноги из-за аварии. Она обратилась за медицинской помощью.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации случившегося и внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.
Тем временем в Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали резонансный инцидент, который случился вечером 30 марта на улице Академика Заболотного в Одессе. Военные утверждают, что ситуация была спровоцирована вооруженным нападением на сотрудников военкомата, в результате чего офицер ВСУ получил тяжелые ранения.