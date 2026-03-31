Авария в Болграде: подробности конфликта между водителями

Дорожно-транспортное происшествие со стрельбой произошло днем, 31 марта, на одной из улиц Болграда.

По предварительной информации полиции Одесской области, 24-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Jeep, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

После столкновения между водителями возник конфликт. В разгаре ссоры один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в землю. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

В то же время пассажирка автомобиля Jeep получила травмы плеча и ноги из-за аварии. Она обратилась за медицинской помощью.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации случившегося и внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Тем временем в Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали резонансный инцидент, который случился вечером 30 марта на улице Академика Заболотного в Одессе. Военные утверждают, что ситуация была спровоцирована вооруженным нападением на сотрудников военкомата, в результате чего офицер ВСУ получил тяжелые ранения.