Ключевые моменты:

Белгород-Днестровская громада первой в области ввела мораторий на русскоязычный культурный продукт.

Под запретом: музыка, фильмы, книги, перформансы – все публичное использование русского языка в культуре.

Цель: сделать публичное пространство украиноцентрическим, пространством национальной культуры и уважения к государству.

В Одесской области приняли историческое решение

В Белгород-Днестровской городской громаде Одесской области принято историческое решение. Дело в том, что с 5 марта 2026 действует мораторий на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта. Речь идет о музыке, фильмах, литературе и перформансах.

Следует отметить, что решение Белгород-Днестровского городского совета №1828-VIII действует до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Это первое такое решение во всей Одесской области, подчеркивающее четкую проукраинскую позицию громады в условиях войны.

«Публичное пространство должно быть украинским — пространством нашей культуры и уважения к государству», — подчеркивают в совете. Мораторий относится ко всем формам использования русского языка в культуре на территории громады.

Добавим, что подобные мероприятия уже действуют в Киеве, Днепре, Черкассах, Запорожье, Белой Церкви, Фастове, Тернопольской области и других регионах. Они базируются на законах о местном самоуправлении и решении Верховного Суда от 15 августа 2019 г. по делу №1340/4630/18, которое защищает культурное пространство от внешнего влияния.

