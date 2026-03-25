Ключевые моменты:
- Белгород-Днестровская громада первой в области ввела мораторий на русскоязычный культурный продукт.
- Под запретом: музыка, фильмы, книги, перформансы – все публичное использование русского языка в культуре.
- Цель: сделать публичное пространство украиноцентрическим, пространством национальной культуры и уважения к государству.
В Одесской области приняли историческое решение
В Белгород-Днестровской городской громаде Одесской области принято историческое решение. Дело в том, что с 5 марта 2026 действует мораторий на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта. Речь идет о музыке, фильмах, литературе и перформансах.
Следует отметить, что решение Белгород-Днестровского городского совета №1828-VIII действует до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
Это первое такое решение во всей Одесской области, подчеркивающее четкую проукраинскую позицию громады в условиях войны.
«Публичное пространство должно быть украинским — пространством нашей культуры и уважения к государству», — подчеркивают в совете. Мораторий относится ко всем формам использования русского языка в культуре на территории громады.
Добавим, что подобные мероприятия уже действуют в Киеве, Днепре, Черкассах, Запорожье, Белой Церкви, Фастове, Тернопольской области и других регионах. Они базируются на законах о местном самоуправлении и решении Верховного Суда от 15 августа 2019 г. по делу №1340/4630/18, которое защищает культурное пространство от внешнего влияния.
