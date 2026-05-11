Ключевые моменты:

Подозреваемым оказался мастер по ремонту компьютерной техники из Одессы.

Российские спецслужбы завербовали его через TikTok, используя фейковый аккаунт «иностранной журналистки».

Мужчина объезжал город на мопеде, фиксируя координаты ПВО и мобильных огневых групп.

СБУ задержала корректировщика российских ударов по Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе еще одного агента российских спецслужб, который, по версии следствия, помогал врагу готовить воздушные атаки на город. Им оказался местный мастер по ремонту компьютерной техники.

Как установили в спецслужбе, в поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые открыто публиковал в социальных сетях.

По данным СБУ, для вербовки мужчины использовали фейковый аккаунт иностранной журналистки в TikTok. После инструктажа он получил задание выявлять и передавать координаты объектов украинской противовоздушной обороны.

Агент РФ собирал координаты ПВО и передавал куратору

Следствие считает, что подозреваемый отслеживал позиции зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, которые защищают Одессу от российских атак.

Для сбора информации мужчина передвигался по городу и окрестностям на мопеде. Он отмечал потенциальные цели на Google-картах, а собранные данные хранил в своем мобильном телефоне для дальнейшей передачи российскому куратору через анонимный чат в популярном мессенджере.

Также правоохранители задокументировали его переписку и голосовые сообщения с представителем российских спецслужб.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.