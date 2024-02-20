Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой взорвали автомобиль с активистами: подозревают теракт

Под Одессой взорвали автомобиль с активистами: подозревают теракт

В результате подрыва автомобиля в Гвардейском пострадали супруги Кручинины — активисты Украинской добровольческой армии. Они доставлены в больницу с многочисленными травмами, за их жизни борются врачи.

Подрыв автомобиля произошел вечером, 19 февраля. От полиции пока деталей происшествия нет, более подробную информацию обещают дать позже.

Сообщается, что речь идет о покушении на умышленное убийство, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 15 п.п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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В региональном управлении ГСЧС сообщили, что в горящем микроавтобусе «пострадали 2 человека, 1971 года рождения и 1979 года рождения, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в медучреждение».

Заявление Украинской добровольческой армии

Украинская добровольческая армия на своей странице в facebook подтвердила личности пострадавших и заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист «Правого сектора» Альберт Кручинин с женой Натальей, — это теракт.

«Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция», – написали в УДА.

Там считают, что это может быть следствием деятельности российских ДРГ, поэтому объявили вознаграждение за информацию о возможных подрывниках.

«Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ», – написали там.

Сергей Стерненко также выразил готовность присоединиться к сбору информации о возможных преступниках.

«Я знаю Наталью и Альберта с 2014 года, они очень много сделали как для Одессы, так и для украинской армии. Готов предоставить от себя еще 10 000 долларов за информацию», – написал он.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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