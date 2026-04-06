Ключевые моменты:

Электротранспорт работает с интервалом 15–35 минут.

Трамвай №18 временно не курсирует, маршрут №17 изменен.

Социальные автобусы продолжают перевозки на отдельных направлениях.

Электротранспорт в Одессе 6 апреля: какие маршруты работают

Сегодня, 6 апреля, в Одессе на линии выходят трамваи и троллейбусы, интервал движения составляет от 15 до 35 минут. При этом не все маршруты функционируют в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, трамвай №18 сегодня не курсирует по техническим причинам. В то же время трамвай №17 работает по измененной схеме — от Куликова поля до 6-й станции Большого Фонтана.

Социальные автобусы в Одессе: расписание и изменения

В направлениях, где пока невозможно запустить электротранспорт, продолжают работать социальные (бесплатные) автобусные маршруты. Они обеспечивают перевозку пассажиров и частично компенсируют отсутствие трамваев и троллейбусов.

Изменения коснулись и отдельных маршрутов. В частности, с возобновлением движения трамвая №7 прекращена работа социального маршрута С1, который ранее соединял железнодорожный вокзал с улицей 28-й бригады.

Остальные социальные маршруты продолжают курсировать по расписанию. Среди них:

Маршрут С2 «Железнодорожный вокзал – Детский комбинат (ул. Семена Палия)»

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:00, 06:30, 06:50, 07:25, 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 10:20, 11:10, 14:40 16:00, 17:30, 16:50, 18:10, 19:00, 19:50.

Отправление от Детского комбината (ул. Семена Палия): 06:45, 07:20, 07:50, 08:30, 09:10, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 15:00, 15:50, 15:50 17:20, 18:30, 18:00, 19:20, 20:00, 20:50.

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 15:45 17:15.

Отправление от ул. Дегтярной: 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 16:45 18:15.

Маршрут С4 «Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 10:30, 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00 (рейсы в Западную цв.)

Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 11:25 13:45, 14:25, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45 19:45.

Отправление от железнодорожного вокзала: 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:40 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40 19:40, 20:20.

Графики движения остаются ориентировочными и могут меняться в зависимости от дорожной ситуации или технических причин. Получить актуальную информацию о работе транспорта, схемах движения и возможных изменениях можно через городской информационный центр. Диспетчеры принимают звонки и обращения в будние дни с 08:00 до 20:00.

