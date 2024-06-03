Велоинфраструктура Одессы: можно ли в городе покататься с удовольствием и без риска

Велосипедная зона на Куликовом поле

Транспортная концепция Одессы была принята городскими властями пять лет назад. И, согласно плану, ее приоритетными направлениями стали развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры.

На сегодня в городе уже обустроено более 127 километров велодорожек и велополос. В текущем году горсовет обещает создать новые. Для движения велосипедного транспорта запланировано разметить еще почти 25 километров. Причем, при разработке изменений и дополнений велоинфраструктуры, заверяют в мэрии, учитываются мнения и пожелания представителей городских велоклубов.

В частности, одесские велосипедисты предложили обустроить, как велосипедную, пешеходную зону на Куликовом поле. В результате — веломаршрут по улице Канатной был продлен через Куликово поле на улицу Лейтенанта Шмидта. Ранее он проходил от 7 станции Люстдорфской дороги по Львовской, Фонтанской дороге, Сегедской, Канатной и на Куликовом поле заканчивался. Длина веломаршрута – более девяти километров.

На сегодня специалисты КУ «СМЭП» установили на Канатной ограничительные столбики. И на этом работы по разметке новых городских веломаршрутов пока что прекратились.

О безопасности и штрафах

Правда, к началу летнего сезона обновлена была дорожная разметка на Трассе здоровья.

Здесь появились новые дорожные знаки, ограничивающие движение всех видов транспорта, кроме велосипедов. Ездить на легком электротранспорте – к примеру, самокатах — запрещено. Такую привилегию городские власти оставили только за экскурсионными электромобилями. А велосипедистов призывают, даже если они движутся в пределах велодорожки, соблюдать скоростной режим — не создавать угрозу жизни и здоровью других участников движения. Безопасность на Трассе здоровья собираются обеспечить с помощью муниципальной стражи. Такие же ограничения муниципалитет планирует ввести и на территориях одесских парков.

Скорость велосипедистов на Трасе здоровья не должна превышать 20 км в час. Ездить можно только в защитном снаряжении: шлеме, наколенниках и налокотниках. Велосипед необходимо оборудовать исправными тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями. Впереди они должны быть белого цвета, по бокам — оранжевого, сзади — красного. Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде требуется установить и включить фонарь или фару. Велосипедистам, нарушившим ПДД, грозит штраф в размере 340 гривен.

Пешеходам при наличии пешеходной дорожки, запрещено пользоваться дорожкой, предназначенной для велосипедов. В случае нарушений, «наказать» их могут на 255 гривен.

Если нарушившие ПДД велосипедист или пешеход находятся в состоянии опьянения, размер наказания составит 680 гривен.

Если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, сумма штрафа вырастет до 850 гривен.

Так что: пешеходы и велосипедисты, будьте взаимно вежливы!

Что думают о городской велоинфраструктуре одесситы

Виталий

Решение развивать велоструктуру, конечно, нужное. Но «рисование» велополос за счет сужения дороги – вопрос, мягко выражаясь, очень спорный.

Каждый раз, проезжая нарисованные «кривули» с перестройкой из ряда в ряд или на встречную полосу, поминаю инициатора «незлым тихим словом». А правый поворот через велодорожку справа — это отдельная песня. Учитывая, что в правое зеркало велосипедиста не всегда видно. К тому же, создавая велосипедистам выделенные дорожки, не следует забывать требовать от них соблюдения ПДД. Они такие же участники движения со своими обязанностями, запретами и штрафами.

Артем

Велодорожка — это отделенный от автомобильной дороги участок, почти тротуар, по которому условно безопасно ездить всем категориям велосипедистов. Яркий пример — улица Черняховского. Но там она реализована частично и касается дороги с машинами и автобусами. Велодорожка — это дорого и сложно. К тому же, идет война, и вкладывать деньги в такие проекты не своевременно. Велополоса — это просто линия на дороге у обочины. В идеальных условиях она должна быть свободна от припаркованных машин и относительно безопасна для езды. Пример в Одессе – Балковская, Фонтанская и Люстдорфская дороги. В Одессе же много узких улочек, одностороннего движения, зеленых стрелок на поворотах… Поэтому просто взять и сделать абсолютно удобную и безопасную инфраструктуру здесь не получится никогда. Хотя на Балковской сделали очень крутую разметку, просто «отжав» у машин по несколько сантиметров с трех полос. В итоге полноценная велополоса начинается у самого Горбатого моста и заканчивается аж у Херсонского сквера, где две раздельные дороги сходятся в одну. Конечно же, ямы, и решетки никто не выровнял, но уже хоть что-то. Слышал, что водителям такое решение тоже понравилось: наконец-то, нас разделили, и сделали четкие границы. Остается актуальным вопрос создания безопасного и отделенного от людей маршрута к Трассе здоровья в Аркадии. Велодорожка заканчивается на Черняховского. А дальше — либо ехать по сверхперегруженной Генуэзской или с пешеходами на тротуаре.

Наталья

Велополосы в городе нередко вызывают вопросы. Ну, нарисованы они… Только вот обрываются в самых неожиданных местах. Как поступать в таком случае? Соскакивать с велика – и на тротуар через трамвайные пути, например? Что может быть легче рисования на уже готовой дороге, которая, кстати, по ширине предназначена только для проезда авто. Сумма, которая выделяется на это, помогла бы военным, переселенцам, пострадавшим…