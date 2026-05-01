Ключевые моменты:

В Одессе утвердили объединение детских поликлиник с центрами первичной медико-санитарной помощи

Заведения продолжат работу по тем же адресам, но как структурные подразделения.

Сокращение врачей и медперсонала не предусмотрено, будут работать в штатном режиме.

Отчасти сокращают административный персонал для повышения эффективности использования средств НСЗУ.

Декларации пациентов автоматически переведут в новые учреждения без необходимости перезаключения.

Что будет с детскими поликлиниками

На сессии Одесского городского совета 29 апреля 2026 депутаты поддержали пакет решений, направленных на оптимизацию сети медицинских учреждений города. Речь идет о присоединении ряда детских поликлиник к центрам первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП):

детскую городскую поликлинику №1 объединят с ЦПМСП №18;

поликлинику №2 — с ЦПМСП №5;

поликлиники №3 и №4 — из ЦПМСП №2;

поликлинику №6 — с ЦПМСП №3;

детский консультативно диагностический центр имени академика Б.Я. Резника – с ЦПМСП №4.

Добавим, что в городском совете уверяют, что все детские медучреждения и дальше будут работать по тем же адресам, в тех же помещениях. Правда, это уже будут структурные подразделения центров. Таким образом, это позволит сохранить доступность медицинской помощи для пациентов.

Также реорганизация не предусматривает сокращения: врачи, средний и младший медперсонал остаются на своих рабочих местах. Педиатры продолжат обслуживать детей, с которыми заключены декларации. Правда, произойдет сокращение административного штата. Соответственно прекращают дублировать определенные функции для того, чтобы более эффективно использовать средства, которые заведения Одессы получают от Национальной службы здоровья Украины».

Все действующие декларации пациентов планируют автоматически перевести в новые учреждения в рамках электронной системы здравоохранения без необходимости повторного подписания. Это должно обеспечить непрерывность медицинского сопровождения как для детей, так и по достижении ими совершеннолетия.

Следует отметить, что после 18 лет декларация аннулируется, и пациентам нужно заключать новое соглашение с семейным врачом. По данным города, около четверти людей этого не делают, поэтому громада недополучает значительные средства — речь идет о десятках миллионов гривен.

К слову, вопрос присоединения детских поликлиник №5 и №7 к ЦПМСП №16 отложили — его планируют рассмотреть дополнительно.

