Ключевые моменты:

Ветераны во второй раз пришли в горсовет с одинаковым требованием

Конфликт возник вокруг представительства в исполкоме Одессы

Внутри ветеранского сообщества тоже нет единой позиции

Эксперты прогнозируют усиление политической активности ветеранов

Совет ветеранов города Одессы был создан распоряжением Одесского городского головы в мае 2026 года как консультативно-совещательный орган для реализации ветеранской политики. Вместе с тем события последних сессий Одесского городского совета показали, что часть ветеранов стремится участвовать не только в обсуждении профильных вопросов, но и в принятии ключевых решений города. Журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко проанализировала официальные документы горсовета, состав Совета ветеранов, ход сессий и позиции участников конфликта, чтобы объяснить, почему эта дискуссия выходит далеко за рамки одного кадрового назначения.

Что произошло фактически?

Это уже устойчивый нарратив: «Вот вернутся наши герои — наведут порядок! Ветераны терпеть не будут, они всем покажут!». И сейчас мечты многих одесситов действительно начинают сбываться — ветераны всё-таки пришли. Хотя до массовой демобилизации и выборов ещё далеко, ветераны уже успели наделать немало шума в Одесском городском совете. Чего хотят ветераны? В чём состоит конфликт с властью? Что говорят по этому поводу в ветеранском сообществе? И чего ждать дальше?

Внеочередная сессия Одесского городского совета 14 июля прошла крайне напряжённо. К депутатам уже в который раз пришли ветераны — с требованием включить одного из них в состав исполкома. Они пришли не впервые. Похожий визит состоялся 8 июля, но безрезультатно, поэтому на этот раз ветераны заблокировали трибуну и поставили вопрос ребром.

Часть депутатов поддержала требование ветеранов, часть (во главе с Игорем Ковалем) — нет, начались эмоциональные споры, дошло до принудительного отключения звука трансляции. Принудительно вывести ветеранов из зала заседаний никто не решился, но и вопрос на голосование в итоге не поставили. Представители Совета ветеранов снова ушли ни с чем, однако пообещали вернуться.

Одесситы сначала массово возмутились: преступная власть не слышит ветеранов! Затем осторожно переспросили: а что это за Совет ветеранов и зачем им исполком?

Что такое «Совет ветеранов» и кто входит в его состав?

Если вы впервые слышите о «Совете ветеранов города Одессы», это неудивительно. Орган совсем новый, появился по распоряжению Одесского городского головы от 20 мая 2026 года. Как указано на сайте города, он создан для «эффективной реализации ветеранской политики». Там также говорится, что Совет ветеранов является консультативно-совещательным органом, а его задача — «предложения по адаптации и социализации ветеранов войны, завершивших военную службу».

В этой формулировке уже скрыты первые причины конфликта. Ведь ветеранам отвели исключительно «ветеранские» вопросы, да ещё и на правах консультантов. По сути, на празднике городской политики и бюджетов для ветеранов создали отдельный детский стол, за которым они могут обсуждать ветеранскую политику и свои инициативы, не мешая «взрослым дядям» решать «взрослые вопросы». Тогда как ветеранские амбиции гораздо шире.

И даже за этим детским столом ветераны тоже оказались не в большинстве. В состав Совета ветеранов вошли преимущественно местные чиновники, волонтёры и общественные деятели. Так, среди 24 членов Совета есть:

волонтёры (2),

чиновники горсовета (4),

руководители благотворительных фондов (1 — «Корпорация монстров»),

руководители различных общественных организаций («Племя», «Свободные воины», «Время действия», ветеранские профсоюзы).

Только 5 человек здесь указаны как «ветераны, участники боевых действий».

И даже когда депутатам представили для голосования кандидатуры, избранные этим Советом ветеранов, их снова попросили не мешать работе горсовета.

Ветераны «с политикой» и без

Громче всех о своих правах на место в исполкоме заявляет Вадим Шипулин — ветеран, директор профсоюза «Военная Одесса» Всеукраинского профсоюза военных и участников боевых действий. Именно так он указан в составе Совета, хотя в соцсетях Шипулин позиционирует себя как председатель профсоюза защитников Украины «Солидарность непокорённых» в Одесской области.

Вадим Шипулин требовал включить его в состав исполкома горсовета ещё в начале апреля, до создания Совета, и с тех пор слышит от и.о. городского головы Коваля стандартный ответ: мол, есть разные фракции, у каждой свои ветераны, разные кандидатуры, поэтому ветеранскому сообществу нужно вместе выдвинуть кого-то одного.

Некоторые наивно спрашивают: почему бы не включить в исполком нескольких ветеранов? Сначала Шипулина, потом ещё кого-нибудь — от другого союза или фракции? Отвечаем: потому что исполком — это вам не Совет ветеранов. Здесь решаются серьёзные вопросы, связанные с деньгами, бизнесом и земельными участками, и каждый голос здесь на вес золота. В состав исполкома сейчас входят всего 16 человек, и это преимущественно руководители городских департаментов и представители военной администрации.

Минус Шипулина (а для кого-то, возможно, и плюс) заключается в том, что его кандидатуру активно поддерживает партия «Доверяй делам», а самого ветерана связывают с бывшим мэром Трухановым и его интересами. При этом его организация вызывает симпатии у многих, поскольку публично поднимает важные вопросы: инклюзивные пляжи и безбарьерную среду, произвол и недостойные условия в центрах мобилизации, недобросовестных юристов и многое другое.

Другая кандидатура от военных в исполком — Артём Карташов, ветеран, юрист правозащитного объединения Veterans HUB ODESA. Одесситам он наиболее известен инициативами в сфере дерусификации и переименования улиц в честь наших погибших героев.

Третьим кандидатом в исполком самовыдвинулся Артём Гесман — ветеран-одиночка, не входящий ни в один союз и утверждающий, что не имеет политических амбиций. Однако в поддержку Гесмана сразу же появилось видео от общественного и политического деятеля Сергея Притулы. Одесситы отреагировали на это нецензурной бранью и советами господину Притуле не вмешиваться в одесские дела.

Отметим, что об отсутствии политических амбиций говорят почти все публичные ветераны (слово «политика» сегодня считается грязным и немодным), однако стремятся они именно влиять на жизнь города через органы местного самоуправления — а это, собственно, и есть политика.

Кто в Одессе настоящий ветеран?

Идеальный ветеран в нашем коллективном представлении должен был сначала годами защищать страну на передовой, а затем оказаться активным гражданином и кристально честным человеком. Выглядеть ветеран должен плохо, но не слишком. И все эти идеальные ветераны должны были объединиться в единое дружное сообщество и начать добиваться народной правды у власти.

Но реальность принесла совсем другие вопросы: кто все эти люди, какой ветеран здесь настоящий и зачем они создают столько разных организаций?

Общество трудно обвинять в необоснованном недоверии, ведь скандалов с разоблачением «липовых» ветеранов, участников боевых действий где-нибудь в Тернополе, уже было немало. Поэтому на всякий случай не доверяют никому.

Шипулину упрекают в том, что он выглядит «слишком хорошо» как для ветерана, и называют «трухановским». Карташов, по словам критиков, всё время находился в Одессе, поэтому людям не совсем понятно, когда именно он воевал. В поддержку каждого из них находятся десятки бойцов, готовых подтвердить их боевые заслуги. Но и этим свидетелям доверяют только тогда, когда знают их лично. Подобных вопросов не возникает разве что к Артёму Гесману — инвалиду, потерявшему на войне конечности. Однако его поддерживает Притула…

Может ли инвалидность быть главным условием?

Кстати, именно инвалидность как главный критерий настоящего ветерана выдвигает Вадим Шипулин (у него есть боевые ранения и третья группа инвалидности):

«Наша позиция проста: в Совете ветеранов должны быть ветераны с инвалидностью вследствие войны. Потому что только они знают изнутри, что значит пройти все круги после фронта».

Однако даже в ветеранском сообществе это вызывает вопросы. Во-первых, за помощью ветераны чаще обращаются именно к волонтёрам и общественным деятелям, а не к другим ветеранам. Следовательно, было бы вполне справедливо прислушиваться и к их мнению.

Во-вторых, о какой именно инвалидности идёт речь: только вследствие ранения или также из-за совокупности приобретённых заболеваний? Некоторые военные с иронией интересуются, будут ли здесь измерять общую длину послеоперационных шрамов или всё ограничится старой справкой МСЭК. В конце концов, вполне резонно напоминают о представительстве каждого района города и важности разнообразного профессионального состава Совета.

Немного истории для сравнения

Нечто похожее мы уже наблюдали в 2014–2018 годах, когда в Одессе действовало немало воинственно настроенных патриотических организаций. Они тоже активно пытались влиять на местную политику.

У одесситов тогда постоянно были на слуху фамилии Марка Гордиенко («Совет общественной безопасности»), Валерия Прявинова («Самооборона Одессы»), Евгения Резвушкина (одесский «Автомайдан»), Сергея Стерненко (одесский «Правый сектор») и многих других.

Отношение к ним было разным, но и надежд возлагали немало. Одни считали их защитниками от сепаратистов, борцами за правду и справедливость для «простого человека». Другие опасались, что все эти группы (нередко вооружённые и с боевым опытом) постепенно превратятся в преступные. Третьи обвиняли их в закулисном сотрудничестве с теми или иными политическими силами Одессы — и тоже не ждали ничего хорошего. Всем казалось, что наступили какие-то беспрецедентные времена.

Что мы видим сегодня? Время перемололо немало имён, многие активисты погибли как герои в полномасштабной войне. Из тех громких фамилий по-прежнему широко известен разве что Стерненко: этот молодой человек действительно сделал стремительную политическую карьеру, пройдя путь от радикального одесского активиста до советника министра обороны Украины и руководителя масштабного фонда. Резвушкин окончательно отошёл от общественной деятельности после вооружённого покушения на его жизнь. Гордиенко спокойно делится философскими размышлениями на своей странице в Facebook. Валерий Прявинов погиб на войне в 2024 году.

В чём ключевое отличие нынешних ветеранов, героев полномасштабной войны? Прежде всего в том, что они обладают политическим капиталом, с которым невозможно спорить: участием в боях за само существование всей Украины и, в частности, Одессы. И они демонстрируют, что прекрасно понимают силу этого капитала.

Распространяются ли интересы ветеранов на другие сферы городской политики? Очевидно, да. Похоже, эпоха, когда военных можно было задобрить грамотами или усадить за «детский стол» консультативных советов, окончательно ушла в прошлое. Блокирование трибуны 14 июля — лишь первая ласточка. Ветераны вернутся. И настроены они по-боевому.

Хотя единых критериев относительно того, кто именно должен представлять ветеранов во власти, пока нет даже у них самих.

Напомним, что в Одессе продолжаются митинги за возвращение Михаила Фёдорова на пост министра обороны.

Ранее мы рассказывали, что возле одесской мэрии прошёл митинг за запрет русскоязычных песен и фильмов.

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