Согласно обнародованной информации, света не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- ул. Венгера, 6;
- ул. Проектируемая, 3/10, «Зеленый мыс», общество садоводов, 133;
- пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
- просп. Свободы, 28-71;
- Чуковского, 5/63.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС
- ул. Вадатурского Алексея, 79-131;
- ул. Академическая, 5а;
- ул. Гранатная, 1-16, 16а, 16б;
- ул. Зоопарковая, 1-21;
- ул. Анны Михайленко, 18-51;
- ул. Йозефа Прибика, 7-28, 28А, 28Б;
- ул. Столярского, 4-Г;
- ул. Ивана Фунтового, 42-54;
- Фонтанская дорога, 6, 17, 19;
- пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
- пер. Граничный, 1-35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.