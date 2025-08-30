отключение света

Согласно обнародованной информации, света не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • ул. Венгера, 6;
  • ул. Проектируемая, 3/10, «Зеленый мыс», общество садоводов, 133;
  • пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
  • просп. Свободы, 28-71;
  • Чуковского, 5/63.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС

  • ул. Вадатурского Алексея, 79-131;
  • ул. Академическая, 5а;
  • ул. Гранатная, 1-16, 16а, 16б;
  • ул. Зоопарковая, 1-21;
  • ул. Анны Михайленко, 18-51;
  • ул. Йозефа Прибика, 7-28, 28А, 28Б;
  • ул. Столярского, 4-Г;
  • ул. Ивана Фунтового, 42-54;
  • Фонтанская дорога, 6, 17, 19;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп. 1;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

