Ключевые моменты

30 августа прогнозируется нормальная магнитосфера, без ощутимых волнений и бурь.

В субботу, 30 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и пять вспышек М, самая крупная из которых – М1,5.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность останется низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.

Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами: