Ключевые моменты:
- Температура моря в Одессе 30 августа составит +18+19°С, такая вода считается приемлемой для купания;
- Штормов и сильного волнения моря в этот день не ожидается;
- По прогнозам, конец лета и начало осени будут солнечными и теплыми.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура Черного моря у берегов Одессы сегодня, в субботу, 30 августа 2025 года, составит 18-19°С. И несмотря на то, что такая вода уже достаточно прохладная и бодрящая, для многих людей она может оказаться вполне комфортной для принятия морских ванн.
Синоптики также сообщают, что волнение моря в этот день – легкое, а уровни моря вдоль побережья и в лиманах – безопасные. Это означает, что шторм сегодня не предвидится.
В любом случае важна и общая погода, и, согласно прогнозам, дневная температура в этот день может достигать +26+28°C в Одессе и +26+31°С по области.
Кроме того, в Гидрометцентре отмечают: в результате поступления на территорию Украины жаркой воздушной массы из районов Ближнего Востока, конец лета и начало осени ожидается солнечным и теплым.
Автор фото – Александр Бурлак