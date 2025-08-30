Ключевые моменты:

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура Черного моря у берегов Одессы сегодня, в субботу, 30 августа 2025 года, составит 18-19°С. И несмотря на то, что такая вода уже достаточно прохладная и бодрящая, для многих людей она может оказаться вполне комфортной для принятия морских ванн.

Синоптики также сообщают, что волнение моря в этот день – легкое, а уровни моря вдоль побережья и в лиманах – безопасные. Это означает, что шторм сегодня не предвидится.

В любом случае важна и общая погода, и, согласно прогнозам, дневная температура в этот день может достигать +26+28°C в Одессе и +26+31°С по области.

Кроме того, в Гидрометцентре отмечают: в результате поступления на территорию Украины жаркой воздушной массы из районов Ближнего Востока, конец лета и начало осени ожидается солнечным и теплым.

Автор фото – Александр Бурлак