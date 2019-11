В море у берегов Одессы массово гибнут дельфины: в чем причина

Тельце прибило волнами к берегу на пляже “Дельфин”, где оно пролежало несколько дней. При этом политический деятель был шокирован тем, что его никто не убирает.

А на днях еще одного мертвого дельфина нашел одесский фотограф Иван Страхов и поделился снимком находки на его странице в соцсетях.

На этот раз тушку обнаружили у Желтого камня в “Отраде”. Это уже четвертое погибшее животное в море у одесских берегов.

К слову, специалисты сделали вскрытие ранее найденных трупов, но определить причину их гибели пока так и не смогли. Тела успели разложиться до такой степени, что провести качественную экспертизу оказалось невозможно.

В то же время одесский биолог Владислав Балинский в комметарии УСИ отметил, что есть несколько версий гибели морских обитателей. По одной из них, дельфины могут попадать в рыбацкие сети, после чего браконьеры, вырезав им плавники, выбрасывают. Кроме того, эксперт не исключает того, что дельфины у нас могли подхватить какое-то опасное заболевание. Однако при этом он не спешит связывать причину смерти дельфинов с загрязнением окружающей среды.

Что делать, если нашли мертвого дельфина?

Отдыхающих у моря просят сообщать о находках в гордепартамент экологии. Кроме того, можно обратиться в организацию Дельфіни Азовського та Чорного морів – Dolphins of the Azov and Black Seas.

Также можно позвонить координатору организации в Одессе Карине по телефону: 0955486553. Волонтеры отберут пробы, чтобы установить причину смерти и увезут с пляжа тушку животного.

Экологи просят не трогать тушку дельфина руками и не пытаться закопать ее самому.

Фото: Иван Страхов, Facebook

