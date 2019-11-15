Во время реконструкции дома Руссова в центре Одессы спилили деревья (фото)

Зеленые насаждения исчезли в течение нескольких месяцев в ходе строительных работ придомовой на территории памятника архитектуры.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав возле дома Руссова на улице Садовой.

Для сравнения мы взяли фотографию из нашего архива, которая была сделана 2 сентября 2019 года. На ней можно заметить пять растущих там деревьев.

На фотографии, которую сделал наш корреспондент на днях, видно, что сейчас у дома Руссова осталось всего одно дерево. Судя по всему, зеленую зону расчистили для укладывания тротуарной плитки.

Никто из рабочих, которые суетились за ограждением, говорить не хотели, а тем более предъявлять документы на спил деревьев.

Впрочем, ситуация уже стала типичной для Одессы, когда застройщик или подрядчик уничтожает зеленые насаждения, благоустраивая вверенную ему территорию.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.