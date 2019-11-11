«Дикая ситуация»: Саакашвили нашел на одесском пляже мертвого дельфина и поделился реакцией

Недавно он купил в Одессе жилье на Итальянском бульваре. До моря недалеко, можно хоть каждый день ходить.

Вот и на днях экс-губернатор Одесчины поделился фотографиями в соцсетях с одной из таких прогулок. На снимке политик позирует на Трассе здоровья с его велосипедом. При этом делится впечатлениями, отмечая, что прогулку омрачила неприятная находка.

Так, на пляже “Дельфин” Михаил Саакашвили наткнулся на тушку мертвого дельфина. Политический деятель признался, что это изрядно подпортило ему настроение.

«Теплое, ласковое воскресное утро в Одессе на Трассе здоровья. Так хочется насладиться последними днями тепла до наступления зимы, но история не об этом», – написал он в Facebook.

Млекопитающее прибило к берегу волнами. При этом говорят, что дельфин лежит на песке уже несколько дней, и никто его не убирает.

«Во время моей ежедневной велопробежки ко мне подошли работники пляжа и рассказали, что уже два дня, как звонят во все службы, просят, чтобы труп забрали, – поделился Саакашвили. – Но в ответ слышат только что ни у кого нет соответствующих возможностей, и они сами должны как-то от него избавиться. Естественно, работники пляжа понятия не имеют, что с ним делать».

Политик назвал дикой эту ситуацию. Саакашвили отметил: дескать, он уверен в том, что нигде в мире не было бы подобного равнодушия к такой ситуации со стороны коммунальщиков.

«Надеюсь, городские службы отреагируют хотя бы на этот пост и помогут не только работникам пляжа, но и горожанам, которые в выходные дни массово выходят на прогулки возле моря, не говоря о том, что пора бы уже хоть немного навести у себя порядок!», – заключил Михаил Саакашвили.

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Фото: Facebook Михаила Саакашвили

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