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Особистий кодекс: директор Одеського зоопарку представив свою нову книгу

Особистий кодекс: директор Одеського зоопарку представив свою нову книгу

Ігор Бєляков написав книгу у стилі психологічного фентезі.

Про це повідомляє 7 канал.

Вчора, 14 листопада, у Центральній міській бібліотеці ім. Франка директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков представив свою нову книгу. Зокрема, презентація відбувалася під акомпанемент авторських пісень автора книги.

Нове видання Ігора Бєлякова має назву «Особистий кодекс». За словами автора, книга написана у стилі психологічного фентезі.

Ігор Бєляков представив власну книгу у стилі психологічного фентезі.

А ось про яких вихованців в ній йде мова – читач зможе дізнатися безпосередньо з книги.

Фото: 7 канал

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