На Чкаловский пляж в Одессе выбросило мертвого дельфина

Мертвого дельфина у берега моря обнаружили жители города.
Как сообщает “7 канал”, дельфин, по всей видимости, принадлежит к роду афалин.
На месте уже работает полиция.
Фото: 7 канал
*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тельце млекопитающего вынесло на берег в районе пляжа Крыжановка.
Несколько фигурок сказочных героев создали на пляже Каролино-Бугаза.
Читательница “Одесской жизни” поделилась с нами видео, которое сняла вчера на море.
На “Ланжероне” стратовали международные соревнования Oceanman.
Дельфіна викинуло на березі одного з місцевих пляжів селища.
Контакты
Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.
65058, г. Одессаул. Маршала Говорова, 2офис 314
+38 (048) 734-22-77+38 (048) 748-02-99mail.centrmedia@gmail.com
Мы в сети
Наши партнеры
Реклама на сайте
Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92. E-mail: gazeta_np@ukr.net
Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.