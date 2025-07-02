Ключевые моменты:

Тетраодон серебристый — ядовитая рыба, проникшая в Черное море через Суэцкий канал.

Может вытеснять местную фауну, портить улов и вызывать отравление тетродотоксином.

Госэкоинспекция предупреждает: даже малая доза яда смертельна.

Юрий Квач считает угрозу преувеличенной: рыба не обитает у берегов Одессы, случаи единичные.

Биолог не исключает, что рыба может стать нишевым гастрономическим продуктом.

По данным Госэкоинспекции Юго-Западного округа, этот тропический хищник проник в Черное море через Суэцкий канал, и может представлять экологическую и токсикологическую угрозу.

Тетраодон способен вытеснять местную фауну, портить рыболовные сети и улов, а при употреблении — вызывать смертельное отравление тетродотоксином.

«Даже крошечная доза может привести к смерти», — предупредили в Госэкоинспекции.

Экологи также отметили, что хищник питается моллюсками, рыбой и ракообразными, разгрызает сети, портит улов и наносит экономический ущерб рыбакам.

Однако морской биолог Юрий Квач считает, что паника преувеличена: рыба не обитает у берегов Одессы, а её появление — единичный случай, вероятно связанный с заносом через суда. Он подчеркнул, что Черное море не подходит для постоянного обитания тетраодона из-за недостаточной солености.

«Вот что рассказали, что «у берегов Одессы, обычно встречаются в дельте Дуная, в Одессе» — это что-то искажено и преувеличено… Когда там ее вообще никогда не видели и она там не будет жить. Это тихоокеанский вид — ей Черное море вообще не подходит», — рассказал Юрий Квач Суспільному.

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Биолог подтвердил, что речь идёт о той самой фугу, которую готовят в Японии, но отметил, что ядовита только желчь, и ее обработка требует высокой квалификации. В Турции и Греции уже ловят эту рыбу и устраивают гастрономические шоу.

Юрий Квач подчеркнул: даже если тетраодон будет появляться, бояться его не стоит:

«Не надо этого бояться, что вы будете заходить купаться в море, а на вас будут эти тетраодоны бросаться — это тоже полная ерунда. Рыба не такая глупая, чтобы в руки к человеку попасть. Она будет убегать и ее надо будет еще специально ловить».

Ученый не исключает, что тетраодон может со временем адаптироваться, но пока это не подтверждено. Зато примером успешной адаптации является другой инвазивный вид — корейский каменный окунь, который уже попадал на удочку рыбаков в районе Фонтанки и Черноморска.

Несмотря на потенциальный вред для морского биоразнообразия, рыба-шар может стать новой нишей для бизнеса. Такую перспективу морской биолог не исключает:

«Для социума — мы можем на этом заработать. Поэтому не надо этого бояться… будем открывать японские рестораны и за большие деньги туристам продавать фугу — мы еще и заработаем на этом».

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