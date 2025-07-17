Ключевые моменты:

В Одесской области пропал без вести 74-летний мужчина. Почти сутки поисков не дали результата, и семья обратилась в полицию;

Служебная овчарка Эльза и кинолог Марина Новицкая нашли пенсионера без сознания, но живым, в поле за селом Дельжилер;

Мужчине вовремя оказали медпомощь – благодаря Эльзе он остался жив.

Историю со счастливым концом рассказали в областном управлении Нацполиции.

Как рассказали в полиции, 74-летний дедушка исчез внезапно, и спустя почти сутки самостоятельных, но безрезультатных поисков родственники обратились за помощью к стражам порядка.

В итоге служебная собака вместе с кинологиней Мариной Новицкой обнаружили пропавшего.

«Под дождем, ночью, Эльза работала без устали – и нашла мужчину без сознания, но, к счастью, живым, за селом Дельжилер, в поле», – рассказали в полиции.

Полицейские вызвали на место медиков, которые оказали пострадавшему необходимую помощь.

По словам заместителя председателя Нацполиции – начальника криминальной полиции Андрея Небитова, служебные собаки – незаменимые помощники в ежедневной работе полиции.

Напомним, ранее собаки-спасатели из Украины стали победителями мирового чемпионата в Бельгии.