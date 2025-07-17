Ключевые моменты:

С весны в Днестровском лимане неизвестные ночью забивают сваи;

Незаконные сваи занимают до 1/5 площади лимана;

Угроза для судов, рыболовства и безопасности людей;

Жалоба в полицию — без реакции;

Подготовлено обращение к Одесской ОВА с требованием срочных действий.

По данным активистов общественного союза «Рыба Украины», конструкции занимают до 20% площади лимана, повреждают дорогостоящие невода, угрожают затоплением рыболовецких и прогулочных судов, а также ставят под сомнение продовольственную безопасность региона.

Несмотря на то, что ещё весной была подана официальная жалоба в полицию, никаких действий не предпринято. Работы продолжаются ночью, в условиях военного положения и запрета ночной навигации, что должно контролироваться пограничной службой.

Активисты предоставили фото и видео доказательства и направили обращение к главе Одесской ОВА Олегу Киперу с требованием:

создать межведомственную рабочую группу,

провести обследование лимана и демонтаж опасных объектов,

инициировать служебную проверку бездействия правоохранителей.

«Это не просто препятствие — это угроза жизни», — подчеркивают представители союза, призывая власти и контролирующие органы немедленно отреагировать.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. На поверхность начали всплывать обломки кораблей времён Второй мировой войны.

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