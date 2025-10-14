Ключевые моменты:

Последнюю связь с сестрой поддерживал 2 июня, погиб на следующий день. Официальное подтверждение гибели поступило спустя более четырех месяцев.

Обстоятельства гибели

Младший сержант Алексей Готра погиб 3 июня 2025 года во время выполнения боевого задания по защите Украины в районе Краматорска на Донецком направлении. Он служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, которая принимает активное участие в боях на востоке страны.

По информации Болградской райгосадминистрации, последний раз Алексей выходил на связь со своей сестрой 2 июня. На следующий день во время выполнения боевого задания он погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Трагическая новость о гибели воина официально поступила только 14 октября — более чем через четыре месяца после трагедии. Такая задержка в сообщении связана со сложной процедурой идентификации и подтверждения гибели военнослужащих в зоне активных боевых действий.

17 октября Алексею Готре должно было исполниться 30 лет. Вместо празднования дня рождения родные и земляки будут чтить память погибшего защитника. Младший сержант навсегда остался в возрасте 29 лет, отдав жизнь за независимость Украины.

