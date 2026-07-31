Ключевые моменты:

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об использовании противником реактивных БПЛА.

Повреждены объекты инфраструктуры, а также крыша одного из учебных заведений города.

В результате вражеского удара есть раненые, их количество и состояние уточняются.

Что известно об атаке на данный момент

Во время воздушной тревоги в Одессе прозвучала серия взрывов. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом реактивных ударных БПЛА, отличающихся высокой скоростью полета.

О первых последствиях вражеского налета сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак:

«Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура и крыша учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие. Все детали и масштабы разрушений сейчас выясняем», — отметил руководитель ОВА.

На месте прилетов уже работают экстренные и коммунальные службы, спасатели ликвидируют последствия удара и оказывают помощь людям. Информация о количестве пострадавших и их состоянии обновляется.

ОБНОВЛЕНО

По данным Одесской ОВА, в результате ракетной атаки по Одессе повреждена территория предприятия, а также здания больницы и колледжа.

По предварительным данным, пострадали два человека: 43-летний мужчина и 72-летняя женщина — работница больницы. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние женщины – средней тяжести.

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